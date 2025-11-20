El refuerzo que el Club América quería sí o sí para el Clausura 2026 y le cerró las puertas porque eligió Europa

Mientras se habla de que el Club América quiere desprenderse de dos futbolistas extranjeros , ahora se conoció que el futbolista mexicano que tanto estaba buscando y que quería sí o sí, finalmente decidió continuar con su carrera en Europa. Se trata de César Montes, el defensa central de 28 años que ahora está jugando en el futbol de Rusia.

Así como quería un volante central y André Jardine puso sus ojos en Guido Rodríguez , en la zaga central el América quería a Montes. Sin embargo, la ilusión parece haber terminado, por lo menos en el corto plazo, puesto que el ‘Cachorro’ tiene el deseo de continuar con su carrera profesional en el Viejo Continente, por lo que rechazaría retornar a la Liga BBVA MX.

Resulta que el defensor de 28 años con pasado en los Rayados de Monterrey finalmente ignoraría cualquier tipo de oferta para unirse a un equipo de México para el Clausura 2026 e incluso para el Apertura 2026, puesto que es titular en el Lokomotiv de Rusia, a pesar de ser una liga sin proyección internacional por las inhibiciones a ese país.

TE PUEDE INTERESAR:



El dinero que tendría que poner América por César Montes

El periodista de TV Azteca, Alex Ramírez, reveló que Montes prefiere continuar en el Lokomotiv de Rusia, equipo con el que tiene contrato hasta junio de 2029. Además, de acuerdo a la información de Transfermarkt, el valor de mercado del defensa mexicano es de 6 millones de euros (lo que serían cerca de 127 millones de pesos mexicanos), una cifra muy alta.

TV Azteca André Jardine no tendrá al refuerzo que quería

Los números de César Montes desde que dejó México

De acuerdo a las estadísticas de BeSoccer, César Montes se ha ganado la titularidad en todos los equipos en los que ha jugado en Europa, sumando al menos 20 partidos por temporada en cada uno de ellos. Sus números son: