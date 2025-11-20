Ni te lo imaginas: América ya tiene en la mira a este crack que llegó a vale 6 millones de euros

No se descubre nada cuando se dice que el Club América tiene un gran plantel, con un Luis Ángel Malagón que sube su valor de mercado a pesar de todo . Sin embargo, las Águilas de Coapa están pensando en reforzar su plantilla de cara al Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Un delantero que llegó a valer 6 millones de euros estaría en los planes.

Los de Coapa, que tienen a un jugador cuyo precio subió a pasos agigantados , ahora tendrían en carpeta a un futbolista que se encuentra en otro equipo de la Liga MX y que tiene un valor de mercado de apenas 1.8 millones de la moneda europea. El refuerzo que estaría buscando el Club América es Uroš Đurđević, también conocido como Djuka.

Uroš Đurđević

El serbio, nacionalizado montenegrino, sería una de las posibilidades que manejan los de Coapa para el Clausura 2026, sobre todo porque su precio bajó de 6 a 1.8 millones de euros, volviéndolo mucho más asequible para una posible negociación entre el América y el Atlas. Hay que ver si efectivamente a André Jardine le gusta y si los de Guadalajara lo dejarían salir.

La razón por la que el Club América estaría buscando a un delantero

Todos los caminos conducen a que el América intentará fichar a un delantero de cara al Clausura 2026 por los bajos rendimientos de Rodrigo Aguirre y José Zúñiga durante este semestre. En ese contexto ya aparecieron muchos nombres y el periodista Juan Manuel Figueroa sostuvo que Djuka podría ser una opción para distintos clubes de la Liga BBVA MX.

André Jardine

Entre los equipos que podrían pensar en fichar a Uroš Đurđević se encuentra justamente el América. El serbio nacionalizado para Montenegro tiene contrato con Atlas hasta junio de 2027, por lo que cualquier equipo que lo quiera deberá negociar con los de Guadalajara.

Los números de Uroš Đurđević en Atlas: ¿le sirve al América?

De acuerdo a los números manifestados por la plataforma BeSoccer, estas son las estadísticas de Djuka con Atlas de México: