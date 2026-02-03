América Femenil logró lo que ni siquiera el equipo varonil ha conseguido y les queda todavía muy lejos

André Jardine consiguió su primera victoria en el Clausura 2026 con el América al vencer por 2-0 a Necaxa en condición de local, pero este resultado no fue suficiente para acercarse al inicio demoledor que tuvo el equipo femenil en el torneo. Las dirigidas por Ángel Villacampa aún no conocen la derrota en las primeras 6 jornadas de la Liga BBVA MX Femenil y son líderes del campeonato.

Actualmente, las Águilas del equipo femenil suman 16 unidades al haber ganado 5 partidos y empatado 1. Una diferencia notable si lo comparamos con el equipo varonil, ya que los dirigidos por Jardine suman 1 victoria, 2 empates y 1 derrota en las primeras 4 jornadas del Clausura 2026. Pese a este comienzo para el olvido, el combinado azulcrema aún sigue siendo uno de los candidatos al título en este primer semestre .

América femenil es líder de la Liga BBVA MX|Crédito: América femenil / X

La diferencia goleadora entre América varonil y femenil

El equipo varonil y femenil son dos polos opuestos en cuanto a capacidad ofensiva. Las “Superpoderosas” vienen de golear por 5-1 a Pumas UNAM en el clásico de la capital y extendió aún más la racha goleadora del equipo: suman 19 tantos convertidos en 6 fechas y solo 2 goles recibidos, lo que le otorga una diferencia de gol a favor de +17. Esto le permite al América ser líder, ya que Chivas también tiene 16 puntos en la tabla, pero una diferencia de +9.

Sin embargo, el presente del América varonil es totalmente distintos. Hasta la Jornada 3 del Clausura 2026 no había conseguido marcar goles, siendo uno de los peores inicios de torneo para las Águilas en torneos cortos. Ya en la fecha 4, anotó 2 goles para vencer a los Rayos de Necaxa, siendo sus únicas anotaciones en liga. Actualmente, tiene 0 de diferencia de gol al haber recibido solamente 2 tantos en la segunda jornada ante Atlético San Luis.

Dos polos opuestos

Lo cierto es que América femenil es líder del Clausura 2026 de la categoría con una amplia diferencia en cuanto a goles anotados y recibidos, mientras que el equipo varonil se mantiene en la novena posición con 5 unidades, fuera de los puestos de clasificación a la Liguilla hasta el momento.

De todos modos, aún queda mucho por recorrer en esta primera mitad del año y los aficionados esperan por la mejoría futbolística del equipo de Jardine, sobre todo tras la llegada de Raphael Veiga.

