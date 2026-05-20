América Femenil vs Gotham: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 20 de mayo de 2026, Semifinales de la Concachampions W 2026; marcador online y por internet

Desde la cancha del Estadio Hidalgo se disputará una de las Semifinales más esperadas de la Concacaf W Champions Cup 2026, donde Club América Femenil y Gotham FC se enfrentarán por un boleto a la gran final continental.

El conjunto dirigido por Ángel Villacampa llega en un momento inmejorable luego de conquistar el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil tras remontar la serie ante Rayadas de Monterrey. Ahora, América buscará trasladar ese gran momento al escenario internacional, donde firmó una impecable fase de grupos al terminar invicto con tres victorias y un empate, además de registrar 12 goles a favor y ninguna anotación recibida.

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¿Cómo llegan América Femenil vs Gotham?

Durante la primera ronda, las azulcremas derrotaron a Pachuca, Orlando Pride y Chorrillo FC, además de empatar ante Alajuelense. Jugadoras como Scarlett Camberos, Sarah Luebbert y Geyse Ferreira se han convertido en piezas fundamentales para el ataque americanista, que buscará mantener su paso arrollador en el Final Four.

Del otro lado estará el actual campeón defensor, Gotham FC, escuadra que también llegó invicta a las semifinales y que presume una importante racha positiva en la NWSL. El equipo comandado por Juan Carlos Amorós superó un complicado Grupo B con triunfos sobre Rayadas, Alianza y Vancouver, además de un empate frente al Washington Spirit.

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FECHA y HORA EXACTA de las Semifinales del Clausra 2026 América Femenil vs Gotham

Desde la cancha del Estadio Hidalgo, el Final Four de la Concacaf W Champions Cup 2026 dará inicio con el partido de las Águilas ante Gotham, en punto de las 17:30 horas (tiempo del centro de México).

Ahora, las Águilas tendrán la oportunidad perfecta para cobrar revancha y confirmar el gran momento que atraviesan tras conquistar la Liga MX Femenil. El equipo ganador de esta semifinal avanzará a la gran final de la Concacaf W Champions Cup, donde se medirá al vencedor de la otra llave entre Pachuca Femenil y Washington Spirit.

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