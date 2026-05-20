La HORA EXACTA para ver América femenil vs Gotham FC, cuadrangular final e la Concacaf W

Las flamantes campeonas de la Liga BBVA MX Femenil, las Águilas del América, cambian el chip local para enfocarse de lleno en la gloria internacional. Hoy mismo arranca el Final Four de la Concacaf W Champions Cup, y el conjunto azulcrema tiene una cita crucial en las semifinales enfrentando a las vigentes reinas de la competición: el NJ/NY Gotham FC de la NWSL de Estados Unidos.

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Fecha y sede del encuentro América vs Gotham

El duelo de ida se disputa hoy, miércoles 20 de mayo de 2026. La Concacaf definió que esta fase definitiva se juegue en territorio neutral, teniendo como escenario la cancha del Estadio Hidalgo, en Pachuca. El silbatazo inicial está pactado para arrancar formalmente a las 17:30 horas (tiempo del centro de México).

¿Cómo llegan América y Gotham para este partido?

El momento anímico de las dirigidas por Ángel Villacampa es inmejorable. El conjunto americanista llega con la corona bien puesta tras conquistar el campeonato del Clausura 2026 frente a las Rayadas de Monterrey con un contundente global de 3-1. En la ronda grupal de este certamen regional, el América se adjudicó con solvencia el liderato del Grupo A con 10 unidades, registrando una imponente diferencia de goles de +12.

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Por su parte, Gotham FC se presenta en el torneo internacional como un sinónimo de máxima exigencia física y táctica. El conjunto neoyorquino amarró su pase como segundo lugar del Grupo B sumando los mismos 10 puntos, pero quedando por detrás de Washington Spirit por diferencia de goles. Las estadounidenses ya saben lo que es imponerse a las Águilas en estas instancias, por lo que el choque en Pachuca promete tintes de revancha. El boleto a la gran final del sábado está en juego.

