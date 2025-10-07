El América llegó a una marca en la Liga BBVA MX que nadie se imaginaba que pasaría

El Apertura 2025 de la Liga BBVA MX está llegando a su final. Los favoritos del campeonato no sueltan la cima de la tabla general y la Jornada 12 dejó varias estadísticas que pasarán a la historia. El partido entre el América y Santos Laguna fue el encuentro 10,000 en la historia de los torneos cortos.

Con la victoria del América sobre Santos , la Liga BBVA MX cumplió con una cifra histórica que casi nadie sabía y así fue reportado por la misma competencia. Por otra parte, en la Jornada 12 se marcaron 30 goles y el Apertura 2025 alcanzó las 331 dianas totales en 108 partidos. La cifra antes mencionada es la más alta en los primeros 12 partidos desde el Apertura 2005.

Club América América quiere un partido amistoso para reinaugurar el Estadio Banorte ante un equipo de Europa

Por su lado, las Águilas lograron su tercera victoria consecutiva y suman 18 goles en los últimos seis partidos en los que ha recibido a Santos.

Te puede interesar:



Entre otros récords, el Toluca no solamente es líder del Apertura 2025, sino que también está haciendo historia y rompiendo algunos de sus propios récords en el futbol mexicano. Además de conseguir su sexta victoria al hilo, también logró anotar tres o más goles en seis juegos de manera consecutiva. Superó su propia marca desde el Verano de 1999. También igualó su mejor marca histórica de triunfos seguidos.

Los primeros de la general

Toluca – 28

América – 27

Monterrey – 26

Cruz Azul – 25

Tigres – 23

Tijuana – 20

Pachuca – 20

Juárez – 18

¿Cuándo se reanuda el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX?

La Liga BBVA MX se reanudará hasta el fin de semana del 17 de octubre, cuando se dispute el partido entre el Puebla y los Xolos. El conjunto camotero ocupa el último lugar de la general, mientras que los de Tijuana aún pelean por un posible pase directo a la Liguilla. El duelo más atractivo de la Jornada 13 es el Clásico Joven entre el Cruz Azul y el América.

La Máquina recibe a las Águilas en el Olímpico Universitario. Será un encuentro entre dos de las potencias del actual campeonato y que, además de tres puntos, se juegan el orgullo y un lugar en el pase directo. Pese a que los dos están prácticamente en la Liguilla, es importante saber en qué lugar terminan de la general.