América lo quiso mucho en algún momento y hoy podría ficharlo a un precio casi regalado

Mientras que se habla de que el Club América se desprendería de dos extranjeros, podría llegar un mexicano que fue pretendido en el pasado por las Águilas de Coapa y cuya situación actual provocaría que su llegada fuera a un precio realmente muy bajo, casi regalado. Se trata nada menos que de Luca Martínez Dupuy, quien viene de un duro fracaso en la Argentina.

Martínez Dupuy es compañero de los 3 ex Cruz Azul que descendieron en Argentina jugando para Godoy Cruz de Mendoza . La institución perdió la categoría en la última fecha del Torneo Clausura 2025 de Argentina (disputada este último fin de semana) y ahora el club mendocino enfrentará una reestructuración grande, por lo que el delantero podría salir barato.

x Luca Martínez Dupuy ahora descendió con Godoy Cruz

El bajo valor de mercado de Luca Martínez Dupuy, jugador que el Club América quiso

Aunque en su mejor momento Luca Martínez Dupuy llegó a valer 1,2 millones de euros, en la actualidad el precio del jugador de Godoy Cruz es de 500 mil euros, según Transfermarkt. Teniendo en cuenta el descenso del Tomba a la Segunda División del futbol argentino, es probable que lo dejen salir incluso por menos dinero que ese.

De acuerdo a la información del periodista Damián Davila, el Club América supo tener en carpeta a Luca Martínez Dupuy en el pasado, por lo que podrían aprovechar la oportunidad de ficharlo por menos dinero. Además, con apenas 24 años de edad, el nacido en San Luis Potosí tampoco ocuparía cupo de extranjero, otra razón para intentar ficharlo.

Juan Luis Diaz/Juan Luis Diaz Hay que ver si André Jardine quiere a Martínez Dupuy en el América

Los números del posible refuerzo del América para el Clausura 2026

Si bien no está confirmado que ahora el Club América vaya a hacer un intento por ficharlo, Luca Martínez Dupuy ha sido un futbolista que jugó la mayor parte de los partidos con Godoy Cruz. Aunque no era titular indiscutido en el club argentino, sí tenía casi asegurada su presencia. Según BeSoccer, los números de su temporada fueron: