América no contará con estos jugadores para enfrentarse a Rayados de Monterrey porque están lesionados

El Play-In acabó y ya solo quedan ocho equipos con chances de campeonar en el Apertura 2025. Uno de ellos es el América, que tras acabar cuarto en la Fase Regular, deberá medirse a Rayados de Monterrey en los cuartos de final de la Liguilla. Por eso, muchos aficionados se preguntan qué futbolistas se perderán este cruce por lesión.

El partido de ida entre las Águilas y los Albiazules se llevará a cabo este miércoles en el Estadio BBVA. Pese a haber lidiado con lesiones todo el semestre, Sport Illustrated aseguró que André Jardine recuperará a jugadores clave como Henry Martin o Isaías Violante , luego de varias semanas fuera.

Instagram América / @clubamerica

Pese a que el principal temor de la afición era que algún jugador destacado no lograra recuperarse al 100%, lo cierto es que las molestias parecen haber quedado atrás en Coapa. Por si fuera poco, tampoco arrastra ninguna sanción de algún juego anterior, por lo que el entrenador brasileño tendrá a todas sus estrellas a disposición.

TE PUEDE INTERESAR:



La vuelta de Henry Martin es la más esperada por los aficionados. El capitán azulcrema solamente pudo disputar tres encuentros en la Fase Regular del Apertura (jugó el 7% de los minutos del equipo, según Transfermarkt) y ha sido baja por mucho tiempo. Afortunadamente para él y sus compañeros, ya está en óptimas condiciones para jugar este duelo clave.

El América sueña con el título

Tras dejar pasar la oportunidad de ser líder en la Fase Regular, el América quiere dar vuelta la página y demostrar toda su jerarquía en la Liguilla. El equipo viene de ser subcampeón del Clausura y sueña con alcanzar una nueva final antes de que finalice el 2025.

En el partido de ida de los cuartos de final visitará a Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA este miércoles 26 de noviembre desde las 21:05 horas. La vuelta la jugará en su casa, donde demostró que se hace más fuerte, el sábado 29 a las 17:00.