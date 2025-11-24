América se reforzará con estrellas de lujo para el inicio de la Liguilla: ¿quiénes son?

El América afrontará los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con una excelente noticia que puede ser clave en su sueño de levantar el trofeo: ¡por fin recuperará a piezas clave que habían estado ausentes por lesión! En un cruce tan exigente como el que tendrá ante Rayados Monterrey, el momento no podría ser más oportuno.

Mientras Rayados arriba con dudas en su funcionamiento ofensivo, las Águilas recibirán un impulso importante con el retorno de tres futbolistas considerados titulares o primeras alternativas para André Jardine. De acuerdo con información del periodista César Caballero, Henry Martin, Isaías Violante y Raúl Zúñiga, estarían a disposición del DT.

Instagram Henry Martin / @henrymartinm

Tres esperados regresos para el América

Además de ser el capitán, Henry Martin fue el hombre más determinante del ataque azulcrema en los últimos años, es el futbolista que los americanistas más deseaban ver de nueva cuenta sobre el terreno de juego. Acorde a los datos de Transfermarkt, en el Apertura 2025 apenas apenas pudo ser parte del 7% de los minutos del equipo, por lo que su vuelta sin dudas impactará en sus compañeros.

En el caso de Isaías Violante, el extremo aporta algo que Jardine reclamó durante la Fase Regular y eso es el desborde puro. Su velocidad y capacidad para romper líneas en conducción abren alternativas tácticas para atacar la banda izquierda, una zona donde el América perdió profundidad sin él.

Instagram Isaías Violante / @isaias_vr

Por su parte, Raúl Zúñiga, quien tuvo destellos de calidad en el torneo antes de lesionarse, regresa como opción para partidos cerrados. Su potencia física y su habilidad para fijar centrales pueden resultar claves ante una defensa como la de Monterrey, que suele sufrir contra atacantes móviles.