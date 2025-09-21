El América pagó una millonada por él y llegó como fichaje bomba, pero la afición ya no lo quiere; Jardine confía muy poco

Alexis Gutiérrez es uno de esos refuerzos que cuando llegan al América no se sabe cómo sucedió. El mediocampista de las Águilas arribó procedente del Cruz Azul en el que no era titular y los azulcremas pagaron 4.3 millones de euros, según Transfermarkt. André Jardine le dio la oportunidad como titular ante el Monterrey en el empate . Estuvo dentro del terreno de juego por más de 60 minutos, pero la afición no lo acepta y no está contenta con sus actuaciones.

Alexis Gutiérrez llegó para el Apertura 2025 a las filas del América. Para sorpresa de propios y extraños, André Jardine lo puso de titular ante el Monterrey, el mejor equipo de la temporada y que llegaba como líder. La afición se dio cuenta de que sus errores le costaron caros al América, que perdió a una de sus estrellas por lesión. De inmediato se manifestaron en redes sociales. Gutiérrez no tenía un partido con los de Coapa desde el 9 de agosto en la Jornada 4 y pasaron cuatro partidos para que volviera a aparecer.

Club América Alexis Gutiérrez es nuevo refuerzo de América.

“Alexis Gutiérrez es una vergüenza que asco de jugador”. “Querrás decir Alan Cervantes, el medio campo es inexistente e inoperante”. “Es una vergüenza que alguien tan inepto como Santiago Baños siga en el club a cargo de los fichajes”. “Alexis Gutiérrez es de las peores contrataciones del América en mucho tiempo”. “La persona que tuvo la idea de pagar tantos millones por Alexis Gutiérrez merece perder su trabajo”, son algunos de los mensajes contra del futbolista.

También te puede interesar:



Pocos minutos en el América y muchas críticas

Alexis Gutiérrez suma tres partidos como titular con el América, pero el nivel no le está alcanzando para que André Jardine le siga dando oportunidades. El mediocampista jugó las primeras tres jornadas como titular. El único partido que completo fue el de la J2 ante los Xolos de Tijuana en el que el América sacó el triunfo por 3-0. En la Fecha 4 solamente jugó un minuto y desde ahí no volvió a aparecer hasta la Jornada 9 en la que el timonel brasileño decidió ponerlo desde el inicio y disputó 67 minutos.

De los refuerzos que llegaron este mercado de fichajes a Coapa, el de Gutiérrez fue el más criticado. El mediocampista no era titular en Cruz Azul y pese a tener buenos destellos, al final no se consolidó. Los de Coapa desembolsaron 4.3 millones por el futbolista a la espera de que como mexicano se adaptara de manera inmediata, pero el medio campo de los de Coapa está repleto de estrellas. Su principal rival para un lugar sería Erik Sánchez.