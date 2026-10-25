América ya piensa en el Mundial de Clubes: la gira por Europa que planifican hacer en 2027

El América Femenil ya tiene los ojos puestos en el Mundial de Clubes que jugará en el año 2028, siendo uno de los objetivos más aspiracionales de la institución. Por esta razón, el cuadro dirigido por Ángel Villacampa tiene planeado realizar una gira por Europa a modo de preparación para tener roce con los equipos más importantes del plano internacional.

Distintas fuentes señalan que la intención es que las Águilas realicen este viaje a Europa durante los primeros meses del 2027, precisamente entre febrero y marzo. Esta ventana le permetiría al América Femenil no interferir en los compromisos del calendario internacional, por lo que luce como fecha tentativa para iniciar con la preparación de cara al Mundial de Clubes.

América Femenil afronta un problema: un calendario apretado

Parece no haber otra fecha disponible para afrontar esta gira. Resulta que la Copa Mundial Femenina de Brasil está programada para los meses de junio y julio de 2027, por lo que este periodo está descartado. En este sentido, agosto tampoco sería una fecha sensata, ya que las jugadoras que disputen el torneo internacional no podrían formar parte de la gira debido a las vacaciones reglamentarias que exige la FIFA.

|Crédito: América Femenil

A todo esto hay que sumar el comienzo de la Concacaf W Champions Cup, por lo que al América Femenil no le queda más remedio que sacrificar algunas jornadas del Clausura 2027 para poder llevar a cabo este viaje europeo. Y es que realizar esta gira es muy importante desde lo interno, por lo que harán todo lo posible para poder llevarla a cabo.

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Cabe destacar que, hasta la fecha, no hay fecha ni rivales confirmados. Sin embargo, la idea de las Águilas es enfrentarse a equipos de primer nivel para elevar la exigencia competitiva del plantel y adquirir experiencia ante diferentes estilos de juego.

América Femenil quiere ser protagonista en el Mundial de Clubes

El plan que tiene el América Femenil parece ser bastante serio en la previa, ya que la intención no es “ir de paseo” al Mundial de Clubes, sino que intentarán ser protagonistas y llegar lo más lejos posible.

Para ello, la directiva planea realizar un mercado de fichajes acorde al título que se está por disputar en 2028. La intención es mejorar considerablemente el plantel y mantener a las piezas más importantes para poder conformar un equipo que pueda plantarse ante cualquier rival europeo.