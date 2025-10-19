El América pierde a uno de sus máximos referentes y no es precisamente por una lesión, sino por un terrible error

En el América viven un presente mal y de malas. El conjunto dirigido por André Jardine luce sin ideas ni un buen estado físico en la cancha, y eso mermó para sufrir una nueva derrota, ahora de la mano del Cruz Azul. En el duelo ante La Máquina, las Águilas perdieron más que tres puntos . Sebastián Cáceres se perderá el próximo encuentro de los azulcremas por acumulación de tarjetas amarillas.

Al minuto 51, Sebastián Cáceres fue amonestado después de una falta cometida sobre Gabriel Fernández. El zaguero del América tuvo un error que les pudo salir muy caro y derribó al delantero del Cruz Azul. El encuentro ante el Puebla, el uruguayo lo verá desde su casa. El América perdió lugares en la general y ocupa el tercer sitio, cediéndole el liderato al Cruz Azul.

Así como el resto de sus compañeros, Sebastián Cáceres no ha recuperado el nivel que tiene acostumbrada a la afición. De 10 partidos, en todos ha sido titular y acumula 837 minutos, pero eso no ha sido suficiente para que marcara un tanto en lo que va del campeonato. Lo que sí es destacable es que no ha sufrido constantes lesiones como en otros campeonatos.

André Jardine señala el mal momento del América

Uno de los principales señalados por el mal momento del América es André Jardine. El entrenador de los azulcremas reconoció que fue el peor partido que han tenido en el campeonato y aseguró que la poca preparación les costó perder tres puntos y ser exhibidos en Ciudad Universitaria.

“No solamente fue una versión mala de lo que nosotros queremos, sino que fue la peor actuación de este torneo. Han sido muchas lesiones y no pudimos preparar bien el partido. Creo que la mala preparación nos costó el partido. Entrenamos mucho y buscamos ser bastante precisos para afrontar de la mejor manera las situaciones, por lo que en esta ocasión no fue posible. Cruz Azul es justo ganador del juego”, comentó al término del juego.