Prometió ser una joya para su equipo en la Liga BBVA MX y metió un autogol en un partido importantísimo

Los cuartos de final del Apertura 2025 ya comenzaron y, de momento, solamente Toluca logró cumplir con las predicciones respecto al juego de ida . Otros equipos decepcionaron, como fue el caso del Club América, quienes cayeron por 2-0 ante Rayados de Monterrey. Sin embargo, uno de los jugadores titulares fue crucial para que el conjunto de André Jardine llegue al duelo de vuelta con una notable desventaja.

Igor Lichnovsky metió un autogol que podría costarle la serie al América

El entrenador Jardine sorprendió a todos los aficionados durante la previa, colocando Igor Lichnovsky como titular en la defensa. El zaguero no venía teniendo minutos debido al auge de Ramón Juárez, pero el DT brasileño decidió saltar al campo de juego del Estadio BBVA con el chileno dentro del equipo en lugar del mexicano. Sin embargo, no pudo aprovechar la oportunidad y marcó un autogol que sepultó a los azulcremas en la serie.

Club América Igor Lichnovsky decepcionó a la afición del América

Mediante un tiro de esquina de Rayados, un balón conectó con uno de los rivales y, en la búsqueda de desviar el esférico hacia fuera de la portería, Lichnovsky cabeceó y mandó el balón al fondo de la red de Luis Malagón. Este autogol del chileno significó el 2-0 en contra del América, que tratará de revertir la serie en el partido de vuelta cuando ejerza como local.

¿Qué necesita el Club América para avanzar en el Apertura 2025?

Si bien el 2-0 es un resultado muy negativo, la serie entre Monterrey y América sigue abierta. Resulta que con una victoria por dos goles en Ciudad de México, clasificaría de forma automática a los azulcremas a las semifinales del Apertura 2025. Esto se debe a que las Águilas finalizaron la primera fase por encima de Rayados en la tabla general de la Liga BBVA MX.

Cabe recordar que el primer criterio de desempate dentro del futbol mexicano es la posición en la tabla durante la fase regular, en este caso, del Apertura 2025. Por esta razón, sin importar los goles que pueda recibir el América de visita, si consigue ganar por una diferencia de dos goles (o más) estará adentro de las semifinales. Sin embargo, deberá cambiar la cara que mostró en Nueva León si quiere seguir con vida en el torneo.