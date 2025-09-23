América lo quería como sea y ahora llora porque le da muchos goles a otro equipo de la Liga BBVA MX

Si bien es cierto que América se encuentra entre los puestos más altos del Apertura 2025, los partidos ante Chivas y Rayados lo alejaron de la punta en esta Liga BBVA MX . André Jardine reforzó a su equipo con jugadores de jerarquía, como sucedió con Allan Saint-Maximin, sin embargo, tanto el entrenador como la directiva se arrepienten de no haber fichado a una figura del torneo mexicano.

Se trata de José Paradela, mediocampista que hoy juega para Cruz Azul. Resulta que el argentino fue uno de los nombres que estuvo en carpeta del América, pero tanto Jardine como Santiago Baños tenían otras prioridades, por lo que el fichaje de Paradela quedó descartado y terminó dejando Necaxa para llegar a La Máquina. Por otro lado, las Águilas se preparan para una doble jornada donde deberán sumar de a tres .

José Paradela es el fichaje que necesitaba América

Resulta que Paradela es uno de los mejores jugadores del Apertura 2025. Si bien sus primeros minutos en La Noria no fueron del todo buenos, el argentino se adaptó rápidamente al estilo de juego de Nicolás Larcamón y, en la actualidad, acumula 7 goles producidos en 9 jugados con Cruz Azul. Este fichaje podría haber solucionado varios problemas en el América, pero no fue así.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuánto dinero pagó Cruz Azul por José Paradela?

Lo cierto es que sacar a Paradela de Necaxa no fue sencillo para Cruz Azul y esta podría haber sido una de las razones por las cuales América no aceleró en su fichaje. Resulta que el equipo cementero desembolsó 12 millones de dólares para comprar la totalidad del pase de Paradela. De esta manera, se convirtió en el fichaje más caro de La Máquina durante este libro de pases.

Los fichajes del América para el Apertura 2025