Rayadas vs América: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY jueves 14 de mayo; Final de Ida del Clausura 2026; marcador online

Las Rayadas de Monterrey reciben al Club América Femenil en la cancha del Estadio BBVA en la Final de Ida del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil en un partido en el que buscarán sacar ventaja para la Vuelta. Las Águilas buscarán terminar con una malaria de cuatro finales perdidas en los últimas cinco ediciones.

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Horario de América vs Rayadas por la final de ida de Liga MX Femenil

La Final de la Ida del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil entre las Rayadas y el América Femenil comenzará a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio BBVA de la capital regiomontana.