Partidos de HOY martes 3 de marzo de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Comienza la Jornada 9 del Clausura 2026 este martes 3 de marzo con cuatro encuentros que prometen un día cargado de intensidad y emociones en cuatro estadios distintos del país, donde el líder de la competencia, Cruz Azul, entra en acción y el partido más esperado se jugará en C.U. entre Pumas y Toluca.

Pachuca vs Necaxa – 19:00 horas - Estadio Hidalgo

Los Tuzos de Pachuca reciben a los Rayos del Necaxa en un duelo que enfrenta dos realidades distintas. Pachuca, con su tradicional fortaleza en casa, intentará imponer condiciones y aprovechar el talento de sus jóvenes figuras. Necaxa, por su parte, llega con la necesidad de sumar puntos que lo alejen de la parte baja de la clasificación. El Estadio Hidalgo será testigo de un choque donde la velocidad y la presión alta podrían marcar la diferencia.

Santos Laguna vs Cruz Azul – 19:00 horas - Estadio Corona

En Torreón, Santos Laguna se mide ante Cruz Azul en un partido que promete ser vibrante. Los Guerreros buscan salir de la parte baja de la tabla, mientras que la Máquina Celeste quiere confirmar su buen momento y seguir en la cima del campeonato. La clave estará en el medio campo, donde los cementeros cuentan con jugadores capaces de desequilibrar y generar opciones de gol.

Atlético de San Luis vs Mazatlán – 21:00 horas - Estadio Alfonso Lastras

Más tarde, el Alfonso Lastras recibirá a Mazatlán. Atlético de San Luis ha mostrado solidez como local y tratará de mantener esa racha positiva. Mazatlán, en cambio, llega con la urgencia de sumar fuera de casa, consciente de que cada punto es vital para sus aspiraciones. Se espera un duelo cerrado, con mucha disputa en cada balón y un ambiente intenso en las gradas.

Pumas vs Toluca – 21:10 horas - Estadio Olímpico Universitario

La jornada cierra en la Ciudad de México con un duelo de invictos: Pumas frente a Toluca. Los universitarios quieren aprovechar el apoyo de su afición en el Olímpico Universitario para frenar a unos Diablos Rojos que han mostrado gran poder ofensivo en el torneo. El partido promete goles y emociones, con dos equipos que suelen brindar espectáculos abiertos y dinámicos.

