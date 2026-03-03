Llegó en medio de polémicas a Chivas y decepcionó en el club; este fue el mensaje que dejó

A pesar de las dos derrotas consecutivas que ha sumado en sus últimos juegos frente a Cruz Azul y Toluca, vale decir que Chivas se mantiene en la zona alta de la tabla general y lo anterior se debe, en gran medida, al excelente plantel que la directiva confeccionó para este Clausura 2026.

Lo anterior no solo se debe a los jugadores que llegaron para esta temporada, sino también a las salidas que el club confirmó a lo largo de los últimos torneos. Una de ellas fue la de Cade Cowell, quien si bien decepcionó en su etapa en Verde Valle recuerda con mucho cariño su travesía en Chivas.

¿Qué dijo Cade Cowell de su participación en Chivas?

Cade Cowell salió del Rebaño Sagrado precisamente antes de iniciar el Clausura 2026 y luego de dos años de formar parte de la institución rojiblanca. Hoy en día el nacido en Estados Unidos forma parte de la MLS a través del New York Red Bull; sin embargo, eso no impide que aún recuerde con cariño al Guadalajara.

Y es que, durante una charla para Futbol City, Cade Cowell aseguró que su paso por el club lo recuerda de grata forma al asegurar que tiene un cariño muy grande por la institución: “Chivas es el club más grande de todo México, los fans son increíbles y el club es genial. Siempre tendré a Chivas en mi corazón”.

Ahora bien, ¿cuáles fueron los números de Cade Cowell en el Rebaño? Luego de concretar su llegada en enero del 2025, el Vaquero acumuló un total de tres mil 195 minutos en la institución de Verde Valle, mismos en donde registró 12 anotaciones y cinco pases a gol para sus compañeros.

¿Cuándo y contra quién será el próximo juego de Chivas?

Chivas buscará regresar a la senda del triunfo luego de dos derrotas consecutivas, y qué mejor que hacerlo nada más y nada menos que en el Clásico Tapatío. El duelo entre Atlas y el Rebaño Sagrado se llevará a cabo este sábado 7 de marzo, en la cancha del Estadio Jalisco, en punto de las 19:00 horas.