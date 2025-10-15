América recibió una pésima noticia previo al partido contra Cruz Azul: no todo anda bien

El Club América se está preparando para afrontar el Clásico Joven de la Liga BBVA MX, donde le tocará enfrentar a Cruz Azul por la jornada 13 del Apertura 2025. Si bien el equipo llega peleando el liderato a este partido, no ha recibido las mejores noticias durante los últimos días. La plantilla de André Jardine se encuentra entre algodones (como es el caso de Dagoberto Espinoza) y ahora un nuevo jugador se sumó a la enfermería: Isaías Violante.

Durante el amistoso frente a Chivas jugado en Estados Unidos el fin de semana, el extremo mexicano presentó un problema en su bíceps femoral derecho y estará sujeto a evolución para su regreso a las canchas. Una muy mala noticia para el América, quien perderá a otra pieza importante de cara al Clásico Joven, choque que ya tiene el valor oficial de sus boletos para estar presente en Ciudad Universitaria.

Mexsport Isaías Violante se perderá el Clásico Joven por lesión

El comunicado del América sobre la lesión de Isaías Violante

“El Club América informa que nuestro jugador Isaías Violante presenta una lesión muscular del bíceps femoral derecho”, se logra a leer en el comunicado oficial que compartió el conjunto americanista en redes sociales.

El Club América informa que nuestro jugador Isaías Violante presenta una lesión muscular del bíceps femoral derecho.



— Club América (@ClubAmerica) October 13, 2025

La posible fecha de regreso de Isaías Violante

Si bien es cierto que el América no ofreció una fecha estimada de retorno para el juvenil de 21 años, este tipo de lesiones suele implicar una ausencia mínima de tres semanas con el fin de evitar recaídas. En el escenario más optimista posible, el ex Toluca podría regresar al terreno de juego previo al inicio de la fecha FIFA de noviembre. Esto quiere decir que se perderá todo lo que resta de la fase regular del Apertura 2025.

Todos los jugadores lesionados del América (octubre 2025)

América cuenta con una extensa lista de jugadores comprometidos por lesión y ahora se suma Violante:



Isaías Violante

Álvaro Fidalgo

Alejandro Zendejas

Dagoberto Espinoza

Jonathan dos Santos

José Raúl Zúñiga

Como si fuese poco, Jardine analizará la evolución de Henry Martín y Allan Saint-Maximin, quienes podrían regresar en el choque contra Cruz Azul. Sin embargo, en caso de seguir con sus respectivas molestias, se sumarán a la lista ya mencionada.