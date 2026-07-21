¿América recibiría dinero si se confirma el fichaje de Julián Quiñones a la Premier League?

La impresionante Copa Mundial de la FIFA 2026 que tuvo con la Selección Mexicana habría llamado poderosamente la atención de varios clubes en Europa, motivo por el cual se espera que Julián Quiñones, otrora jugador del Club América, deje el Al Qadsiah de cara a la siguiente temporada.

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Para dar un poco de contexto, vale decir que Julián Quiñones fue uno de los elementos más importantes para la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de hacerse presente con cuatro anotaciones, una de ellas en el último juego entre el cuadro nacional e Inglaterra.

¿Julián Quiñones podría darle dejarle dinero al América si ficha en el futbol europeo?

Distintos medios, tanto en México como el resto del mundo, han dado a conocer que Julián Quiñones habría sido analizado por distintos equipos en el futbol de Inglaterra, más precisamente en la Premier League teniendo como protagonistas al Aston Villa y al Chelsea.

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El periodista Sacha Tevolieri menciona que el Aston Villa ya habría contactado al entorno del jugador para un posible traspaso, información que no ha sido confirmada por el equipo pero que, sin embargo, sugiere una evolución en el futbolista nacido en Colombia hace 29 años.

Ahora bien, ¿su posible fichaje dejaría dinero al América? SI bien es una realidad que la forma más fácil de sacarlo de Arabia Saudita es a través del pago de su cláusula de rescisión (20 millones de dólares, según el portal Águilas Monumental), la realidad es que el club capitalino no se quedó con ningún porcentaje de su carta.

¿Cuáles fueron los números de Julián Quiñones en el América?

Luego de ser bicampeón con Atlas, Julián Quiñones fue el refuerzo de lujo del Club América, institución en donde obtuvo dos campeonatos y en donde, además, se hizo presente en el marcador con 23 anotaciones y 10 pases a gol en 3,781 minutos distribuidos en 52 duelos disputados.