La maldición que evitaría que América sea campeón del Clausura 2026

Estamos a una jornada para que culmine la temporada regular del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, lo cual da paso a la Liguilla del futbol mexicano misma en la que, tras dos victorias consecutivas, América confirmó su participación con miras a un nuevo título en su historia.

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No obstante, vale decir que, a diferencia de torneos pasados, la suerte podría no estar a su favor. Y es que, desde hace décadas, la Liga BBVA MX cuenta con una especie de maldición que impediría que el América sea campeón del Clausura 2026. ¿A cuál nos referimos?

¿Qué maldición impediría al América ser campeón del Clausura 2026?

Después de 16 jornadas disputadas, el América se encuentra en el sexto lugar de la clasificación general al sumar un total de 25 puntos. Estas unidades las obtuvo a través de siete victorias, cuatro empates y cinco descalabros, así como 20 dianas a favor por 16 tantos en contra.

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La maldición de la Liga BBVA MX indica que, hasta ahora, ningún equipo que ha entrado a la Liguilla en el sexto puedo ha quedado campeón, al menos, en el formato de torneos. Esta teoría se ha mantenido vigente desde hace más de 50 torneos consecutivos, lo cual habla del impacto que tiene en la actualidad.

Y es que, si bien existen equipos que llegaron a la final como sexto lugar, destacando a Toluca, Querétaro, Pachuca, Necaxa, Rayados y el mismo América en 2019, la realidad es que esta creencia ha tomado forma con el pasar de las décadas, por lo que los de Coapa tendrán que luchar con esta “tradición”.

Momento de recuperarse y llevar el enfoque a la Jornada 17. 🫡



¡Vamos juntos en el cierre de torneo, Águilas! 🦅🔝 pic.twitter.com/EhzYqtf8KY — Club América (@ClubAmerica) April 23, 2026

¿Qué debe ocurrir para que el América no quede en sexto lugar?

Para que el Club América evite esta maldición necesita un par de resultados; el primero de ellos es vencer en casa al Atlas y esperar que Toluca caiga como local ante León en el Nemesio Diez. Los azulcremas también podrían perder ante los rojinegros para estar más bajos en la tabla, aunque esto tendría como riesgo quedar fuera de la Liguilla del futbol mexicano con una combinación de resultados.