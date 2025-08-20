Su valor cayó de 9 millones a 500.000 y hoy saldría de su equipo en pleno Apertura 2025

Néstor Araujo es el jugador que podría salir del América en pleno Apertura 2025, pues no entra en el esquema de André Jardine. El defensa central, que un día tuvo un valor en el mercado de 9 millones de euros (196.7 millones de pesos) y ahora su precio es de 500 mil dólares (casi 11 millones de pesos), podría regresar al club que lo debutó profesionalmente: Cruz Azul, ante la inminente salida de Gonzalo Piovi que no ve con malos ojos llegar a Inter Miami .

El mexicano ya no entra en planes de las Águilas, incluso antes de que arrancara el torneo sonó para marcharse del club hacia Santos Laguna, equipo con el que ya jugó y fue campeón. Sin embargo, las negociaciones entre Araujo y la directiva de los Guerreros se cayeron . Por ello, continuó en Coapa.

@nestoraraujo14 Néstor Araujo sería el jugador que abandone al América en pleno Apertura 2025 al no tener cabida en el equipo

Diversos reportes apuntan a que Néstor podría ir nuevamente a Cruz Azul, equipo que necesitaría un defensa central en caso de que Piovi fiche con Inter Miami. Sin embargo, el mexicano no la tendría fácil, ya que llegaría a pelear un puesto por la titularidad con Jesús Orozco Chiquete, quien es actualmente seleccionado mexicano y el elegido con quedarse con el puesto de Gonzalo.

Así fue como cayó el precio de Néstor Araujo durante su carrera

Néstor Araujo surgió de las Fuerzas Básicas de Cruz Azul, equipo en el que se consolidó en Primera División y alcanzó un valor en el mercado de 1.5 millones de euros (32.7 millones de pesos) con tan solo 21 años. Posteriormente, fue fichado por Santos Laguna en el que tocó la gloria al coronarse en 3 ocasiones.

Con los Guerreros el defensa vivió sus mejores momentos, a tal grado de ser valuado en 2.80 millones de euros (61.1 millones de pesos), precio más alto que consiguió durante los 5 años que estuvo con el club de Torreón, Coahuila, según Transfermarkt.

Araujo tocó la gloria al emigrar a Europa con Celta de Vigo al ser tasado en 9 millones de euros en el año 2020, su precio más alto durante su carrera. Sin embargo, el valor del mexicano cayó al paso de los años, pues cuando fichó con América ya valía 3 millones de euros (65.5 millones de pesos).

Néstor llegó al América en verano de 2022 como un refuerzo bomba para su posición, pero al paso del tiempo perdió la titularidad y ello provocó que su precio cayera estrepitosamente, pues 3 años después, su valor es de tan solo 500 mil euros.