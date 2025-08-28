Pumas no la está haciendo sencilla: pide MILLONES para dejar ir a este crack

Pumas no está haciendo nada sencilla la salida de Nathan Silva, pues quiere más de los 5 millones de dólares (alrededor de 93 millones de pesos) que le puso sobre la mesa Vasco de Gama de Brasil. El futbolista de 28 años busca ser repatriado por uno de los conjuntos más importantes de su país, pero para ello el club debe desembolsar la cantidad que quiere el conjunto de la UNAM, que muy posiblemente le dirá adiós a 2 elementos estrella .

El club de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que sufrió un cambio de horario en su partido ante Atlas , es dueño del 70 por ciento de la carta del brasileño, por lo que Atlético Mineiro no lo puede vender sin el consentimiento del equipo mexicano, ya que solo cuenta con el 20 por ciento.

@nathanoficial97 Pumas quiere más de los 5 millones de dólares que le ofrecieron por Nathan Silva

Pumas rechazó los 5 millones de dólares, ya que busca que Atlético Mineiro le ceda 10 de su 20 por ciento, a fin de ganar más dinero en la venta de Silva al Vaco de Gama. En caso de ceder, al club mexicano le tocaría 5.7 millones de dólares (106.2 millones de pesos); es decir, más de 13 millones de pesos que la primera oferta.

TE PUEDE INTERESAR:



El conjunto de la UNAM está en la espera de una respuesta de su propuesta sobre la venta de Nathan, de la cual hasta el momento no hay nada oficial ya que, al haber 2 clubes en medio de la organización que luchan por sus intereses, se vislumbra complicado que lleguen a un acuerdo.

¿Qué tanto le afectará a Pumas la posible salida de Nathan Silva?

Nathan Silva es un jugador referente en el esquema de Efraín Juárez, por lo que una posible salida afectaría la zaga defensiva de Pumas. El brasileño ha disputado los 6 partidos que van del Apertura 2025, según estadísticas de la plataforma BeSoccer.

El defensa llegó a la UNAM para el Apertura 2023 a petición de Antonio “Turco” Mohamed y desde entonces se ganó un puesto en el 11 titular pese al cambio de entrenadores, pues con Gustavo Lema y ahora con Efraín Juárez forma parte esencial de la plantilla.