Encontró sucesor: La primera decisión de Portugal tras la salida de Cristiano Ronaldo

Fue la noticia que sacudió al mundo del futbol. Cristiano Ronaldo rompió el silencio y abandonó Portugal. Ahora, la selección lusa ya tomó su primera decisión. Pues su histórico dorsal 7 tendrá un nuevo dueño para el partido ante Dinamarca por la UEFA Nations League.

Mientras muchos comparan a CR7 y a Lionel Messi con sus selecciones, Portugal afrontará sus próximos compromisos sin su máximo goleador histórico. Rafael Leão utilizará el número 7 que acompañó a Ronaldo durante casi dos décadas.

Cristiano Ronaldo hizo un posteo tras abandonar Portugal.|Foto: Instagram @cristiano

Portugal le encontró reemplazo a Cristiano Ronaldo

La UEFA confirmó que Rafael Leão llevará el dorsal 7 frente a Dinamarca, después de que Cristiano Ronaldo abandonara la concentración portuguesa. El extremo, que habitualmente utiliza el número 17, tendrá así una nueva playera para el encuentro de la Nations League.

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🚨🇵🇹 UEFA confirm Rafael Leão has been listed as Portugal No7 for the next two games following Cristiano leaving. pic.twitter.com/GXCxdVVJiG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 1, 2026

El reglamento de la competición establece que los jugadores deben llevar números del 1 al 23 en la convocatoria. Por eso, ante la ausencia de Ronaldo, el dorsal quedó disponible para Leão, mientras que Fábio Silva utilizará el 17.

Portugal antes y después de Cristiano Ronaldo

La llegada de Ronaldo a la selección en 2003 marcó una etapa importante para Portugal. Antes de su debut, el equipo había clasificado a tres Mundiales y tres Eurocopas. Desde entonces, consiguió participar en seis ediciones consecutivas de cada torneo.

|REUTERS

Además, Portugal conquistó la Eurocopa 2016 y las UEFA Nations League de 2019 y 2025, con Ronaldo como una de sus principales figuras. El delantero se convirtió en el máximo goleador histórico del seleccionado y de las selecciones nacionales en general.

La deuda pendiente de Cristiano Ronaldo con Portugal

Pese a sus títulos con la selección, la Copa Mundial de la FIFA ha sido el gran trofeo que Ronaldo no pudo conquistar. Su mejor resultado fue el cuarto puesto en Alemania 2006, mientras que en Qatar 2022 Portugal quedó eliminado en cuartos de final. Además, nunca brilló en una Copa del Mundo.

Crédito: Mexsport

En Norteamérica 2026, el equipo tampoco consiguió el título, pero él pudo sacarse la espina de marcar un gol en un partido de eliminación directa (de penal). Así, aunque Ronaldo nunca pudo demostrar su máximo potencial en mundiales. Por ahora, su salida de la concentración no significa que haya anunciado su retiro definitivo de Portugal, pero todo lleva a pensar eso.

