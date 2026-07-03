Amistosos de equipos grandes de la Liga BBVA MX que jugarán este fin de semana del viernes 3 al domingo 5 de julio

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en pleno apogeo, a veces se nos olvida nuestro mágico futbol mexicano y la incomparable Liga MX. Para aquellos aficionados que extrañan el balompié de clubes, les tenemos buenas noticias. Este fin de semana jugarán los 'cuatro grandes' en duelos de pretemporada para ponerse a punto de cara al inicio del Torneo Apertura 2026.

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El actual monarca del futbol mexicano; Cruz Azul visitará el estado de Michoacán para verse las caras con el Atlético Morelia, por otro lado, las Águilas del América iniciarán una nueva etapa sin André Jardine y ahora bajo el mando de Guillermo Almada tratarán de emular lo hecho con el estratega brasileño. Otro club que estrena timonel es Universidad Nacional, Esteban Solari volvió al Pedregal y buscará acabar con la sequía de trofeos que carga el equipo desde hace 15 años.

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Partidos amistosos de los equipos grandes de la Liga MX

América vs Tampico Madero - sábado 4 de julio



-Correcaminos vs. Guadalajara -Estadio Marte R. Gómez, Ciudad Victoria, Tamaulipas -Viernes 3 de julio, 8:00 PM



Pumas vs Cancún - Sábado 4 de julio a las 7:00 pm



Cruz Azul vs Atlético Morelia - Sábado 4 de julio a las 7:30 en el Estadio Morelos

¿Cuándo inicia el Apertura 2026?

Será el jueves 16 de julio cuando la Liga MX vuelva a la acción y lo hará con un equipo que regresa al máximo circuito del futbol mexicano; los Potros de Hierro del Atlante. La escuadra azulgrana bajo el mando de Miguel Herrera visitará el Estadio Victoria para verse las caras con los Rayos del Necaxa en punto de las 7:00 pm.

Cabe destacar que, un día antes (miércoles 15 de julio) se disputará el duelo por el tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y dos días después (sábado 18 de julio) el compromiso por el título de Norteamérica 2026.