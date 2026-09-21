Ana Arrechea, entrenadora: “Si no tienes tiempo para entrenar, haz esto todos los días”

La falta de tiempo suele convertirse en el primer obstáculo para hacer ejercicio. Entre el trabajo y los pendientes diarios, encontrar una hora libre para ir al gimnasio no siempre es posible. Sin embargo, Ana Arrechea sostiene que existe una actividad que puede incorporarse a la rutina sin necesidad de reservar ese espacio en la agenda.

La entrenadora se refiere a caminar todos los días. Su propuesta consiste en aprovechar los traslados y los momentos libres para sumar movimiento. Es una opción accesible para quienes pasan buena parte de la jornada sentados y buscan empezar con un hábito que puedan mantener.

¿Qué recomienda Ana Arrechea si no tienes tiempo para entrenar?

“Si no tienes tiempo para entrenar, caminar es una de las mejores herramientas que puedes incorporar porque es accesible, sostenible y fácil de mantener a diario”, explicó Arrechea en declaraciones retomadas por El Destape.

Caminar es esencial para las personas sin mucho tiempo libre

La especialista señala que caminar ayuda a aumentar el gasto energético cotidiano sin provocar la fatiga de otras actividades más intensas. Su punto es la constancia: moverse durante el día puede ser más fácil de repetir que esperar a tener tiempo para una sesión larga.

Esto no significa que cada salida deba convertirse en un entrenamiento. Caminar para hacer una compra, recorrer una parte del trayecto al trabajo o dar una vuelta al terminar la jornada son maneras de sumar actividad.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuánto tiempo hay que caminar al día?

La Organización Mundial de la Salud recomienda a los adultos realizar entre 150 y 300 minutos de actividad aeróbica moderada por semana. Si la caminata tiene esa intensidad, unos 22 minutos diarios permiten superar el mínimo de 150 minutos semanales.

No es indispensable completar todo el recorrido de una sola vez. Las pautas actuales reconocen que el movimiento puede acumularse en periodos breves. Para una persona con poco tiempo, empezar con una caminata después de comer o al finalizar el día puede ser una forma práctica de crear el hábito.

La cifra tampoco debe convertirse en una barrera. Si hoy no puedes llegar a ese tiempo, caminar unos minutos sigue siendo una manera de reducir la inactividad y avanzar de forma gradual.

Caminar por periodos breves de forma acumulativa también es una opción

¿Caminar todos los días ayuda a perder grasa?

Caminar suma gasto energético, pero no garantiza por sí solo una pérdida de grasa. El resultado depende de varios factores, entre ellos la alimentación y la actividad acumulada a lo largo del tiempo. Por eso, el consejo de Arrechea apunta a sostener un hábito diario, sin prometer cambios inmediatos en la báscula.

Además, caminar no cubre todos los componentes de una rutina de ejercicio. Las recomendaciones para adultos incluyen actividades de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana. Si más adelante puedes reservar tiempo para entrenar fuerza, ambas prácticas pueden formar parte de la misma rutina.