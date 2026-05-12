Neymar vuelve a ilusionar a todo Brasil

La Selección de Brasil comienza a tomar forma rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y uno de los nombres que más ilusión genera volvió a aparecer en el panorama de la Canarinha: Neymar.

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Carlo Ancelotti, nuevo entrenador del conjunto brasileño, incluyó al atacante del Santos en la prelista de 55 jugadores, marcando así el posible regreso del histórico "10" al equipo nacional.

La noticia sacudió al futbol brasileño porque Neymar no era considerado desde hace varios meses, principalmente por las lesiones que lo alejaron de las canchas y por las dudas que existían alrededor de su estado físico.

Ancelotti fue contundente: el delantero sólo será convocado a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ si logra recuperar el nivel de élite que lo convirtió en una de las máximas figuras del futbol mundial. Cabe destacar que la Confederación Brasileña de Futbol no publicó oficialmente la prelista, debido a que no está obligada a hacerlo, medios brasileños revelaron varios nombres y confirmaron que Neymar forma parte del proyecto del técnico italiano.

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Neymar busca revancha tras una larga ausencia

La última vez que Neymar defendió la camiseta de Brasil fue el 17 de octubre de 2023, en un partido contra Uruguay que terminó marcando uno de los momentos más duros de su carrera reciente. Aquella noche, el atacante sufrió una rotura de ligamentos cruzados que lo dejó fuera de actividad durante casi un año. Desde entonces, cuatro entrenadores diferentes pasaron por el banquillo de la Canarinha, pero ninguno volvió a llamarlo.

Ahora, con Ancelotti al mando, el escenario parece distinto. El estratega italiano considera que Neymar todavía puede ser importante para Brasil, siempre y cuando logre dejar atrás los problemas físicos que lo han perseguido durante las últimas temporadas.

Brasil también pierde figuras importantes

Mientras Neymar vuelve a entrar en la conversación, otras estrellas quedaron prácticamente descartadas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por lesión. Uno de los casos más dolorosos es el de Estevao, joven joya brasileña de apenas 18 años.

El atacante sufrió una lesión de grado cuatro en el tendón de la corva durante el duelo entre Chelsea y Manchester United, situación que lo deja con muy pocas posibilidades de llegar a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

A esta baja también se suman las ausencias de Éder Militao y Rodrygo, dos futbolistas importantes que tampoco estarían disponibles para la gran cita mundialista.

Por ahora, Brasil mantiene la esperanza de recuperar a Neymar y volver a construir alrededor de su máxima estrella. La gran pregunta es si el "10" podrá regresar a tiempo y recuperar ese futbol que durante años hizo soñar a toda una nación.

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