Copa Mundial de la FIFA 2026™: figuras históricas a un mes del silbatazo inicial

Falta exactamente un mes para que ruede el balón en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el torneo ya está envuelto en polémicas, debates y una enorme expectativa global.

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El partido inaugural entre México y Sudáfrica, programado para el 11 de junio, marcará el inicio de una edición histórica que se disputará en Norteamérica y que promete emociones tanto dentro como fuera del terreno de juego. Mientras las selecciones afinan detalles para llegar en forma al campeonato, los aficionados viven una realidad distinta: la Copa Mundial de la FIFA 2026™ apunta a convertirse en uno de los más costosos y complejos para asistir en la historia reciente.

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Entradas imposibles y preocupación por la seguridad

Uno de los temas que más ha generado indignación son los precios de las entradas. Los boletos para algunos encuentros superan los mil dólares, mientras que las entradas para la gran final alcanzan cifras cercanas a los 33 mil dólares. Incluso existen reventas que ya rondan cantidades millonarias.

La FIFA defendió su política de precios argumentando que se ajusta al mercado del entretenimiento en Estados Unidos y recordó que parte de las localidades fueron destinadas a aficionados de las selecciones clasificadas con precios más accesibles. Sin embargo, el problema no termina ahí. El costo de vuelos, hospedaje y transporte convierte a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en un lujo para miles de aficionados latinoamericanos que soñaban con acompañar a sus selecciones.

Además, la seguridad también se convirtió en tema central. En Estados Unidos existe preocupación por las restricciones migratorias y las medidas de vigilancia, mientras que en México persiste la atención sobre Guadalajara tras los hechos violentos registrados en Jalisco durante los últimos meses.

Las protestas sociales en la Ciudad de México también han acompañado la preparación del torneo, especialmente tras la reapertura del Estadio Banorte.

Debutantes, leyendas y figuras que podrían despedirse

En lo deportivo, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá un ingrediente especial: cuatro selecciones debutarán en la máxima competencia. Jordania, Uzbekistán, Curazao y Cabo Verde vivirán su primera experiencia mundialista gracias al nuevo formato de 48 equipos.

Algunas de ellas tendrán enfrentamientos históricos. Jordania podrá medirse ante la Argentina de Lionel Messi, mientras que Uzbekistán compartirá escenario con el Portugal de Cristiano Ronaldo.

Precisamente Messi y Cristiano vuelven a robarse los reflectores. Aunque ambos están lejos de su mejor versión, muchos aficionados consideran que esta podría ser la última Copa Mundial de la FIFA 2026™ de las dos leyendas más grandes de la era moderna.

También existe preocupación por varias estrellas lesionadas. El caso que más inquieta es el de Lamine Yamal, joya del Barcelona y de España, quien sufrió una lesión muscular que pone en duda su presencia en el torneo. A pesar de las polémicas, las tensiones políticas y los costos elevados, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya comienza a sentirse como una fiesta global que tendrá al planeta entero pendiente de lo que ocurra en México, Estados Unidos y Canadá.

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