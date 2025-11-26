Campeonato de técnicos: André Jardine y Antonio Mohamed tienen ventaja contra sus oponentes

A horas del comienzo de la Liguilla del Torneo Apertura 2025, hay dos entrenadores que comienzan con ventaja los cuartos de final de este campeonato: André Jardine y Antonio Mohamed –que tuvo que hacer algo insólito para que no le bajen el sueldo– llegan con una experiencia que el resto no tiene. Prueba de eso, el Club América y el Deportivo Toluca son favoritos.

La ventaja que tienen Jardine y el Turco Mohamed para la Liguilla –que tendrá partidos transmitidos por TV Azteca– es que son los únicos dos entrenadores que saben lo que es ser campeón de la Liga BBVA MX entre los ocho que están compitiendo por el título. Así, los americanistas y los diablos rojos pueden llegar con algo más de confianza que el resto de los equipos.

Mientras que los entrenadores de América y de Toluca ya saben lo que es levantar un trofeo tras una Liguilla, hay otros tres directores técnicos que son debutantes en este formato: Gabriel Milito en Chivas de Guadalajara, Sebastián Abreu en Xolos de Tijuana y Martín Varini de los Bravos de Juárez. Justamente este último se enfrenta a Mohamed: duelo difícil.

Los entrenadores con experiencia en Playoffs pero sin ser campeones

Los tres entrenadores restantes saben lo que es jugar una Liguilla en la Liga MX pero no han conseguido campeonar en ninguna de sus participaciones allí. Guido Pizarro lo intentará lograr con Tigres de la UANL, Nicolás Larcamón lo dará todo con Cruz Azul y Domenec Torrent intentará dar el golpe con los Rayados de Monterrey.

Los títulos de André Jardine y Antonio Mohamed con América y Toluca

Con el América, André Jardine ganó 5 trofeos: Apertura 2023, Clausura 2024, Campeón de Campeones 23-24, Supercopa de la Liga MX 2024 y Apertura 2024.

Por su parte, Antonio Mohamed conquistó 2 trofeos con Toluca: Torneo Clausura 2025 y Campeón de Campeones 2025. Además, el ‘Turco’ ganó una liga con los Xolos de Tijuana, otra con el América y tres títulos con los Rayados de Monterrey.

Los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 – Liga BBVA MX