André Jardine está harto y ya tiene claro qué posición reforzaría para el Clausura 2026

André Jardine tiene claro que América necesita reforzar la posición de lateral derecho para el Clausura 2026, ello tras la baja por lesión de Dagoberto Espinoza, quien luce diferente tras la cirugía en la rodilla izquierda . El brasileño muy posiblemente se hartó de buscar un sustituto en el club, por lo que la directiva sacaría la cartera para el mercado de invierno.

Jardine ve con buenos ojos a un nuevo refuerzo en esta posición, a fin de que le genere competencia a Kevin Álvarez, quien en este torneo fue mandado a la banca por el canterano de las Águilas . El entrenador parece no tenerle confianza al exjugador de Pachuca, pues en varias ocasiones ha puesto a Israel Reyes de lateral derecho.

Club América André Jardine buscará reforzar al América con un lateral derecho tras la lesión de Dagoberto Espinoza

El brasileño y la directiva tendrán la encomienda de elegir al idóneo para la posición, pues Dagoberto estará fuera de las canchas casi un año, ya que es baja para lo que resta del Apertura 2025 y, en caso de que todo vaya acorde, regresaría hasta finales del Clausura 2026.

TE PUEDE INTERESAR:



Los números de Kevin Álvarez que lo mandaron a la banca con el América

Kevin Álvarez fue fichado por el América de cara al Apertura 2023, pero su desempeño ha venido de más a menos e incluso perdiéndose convocatorias de la Selección Mexicana, aunque en la Fecha FIFA de octubre regresó ante la baja de varios futbolistas en la lateral derecha.

Álvarez fue mandado a la banca por un canterano del club de 21 años, pues en este Apertura 2025 solo ha jugado 9 partidos, según BeSoccer. No obstante, la mayoría de esos encuentros no fue titular, pues ingresaba de cambio en la segunda mitad, hasta que Espinoza sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

¡FUERZA DAGOBERTO! 😥



La terrible lesión de Dagoberto Espinoza en el Monterrey vs América pic.twitter.com/yCAfjOy4Rv — Analistas (@SomosAnalistas_) September 21, 2025

Los últimos refuerzos del América: ¿buenos o malos?

América fichó a 5 jugadores para el Apertura 2025, incluyendo a su refuerzo bomba Allan Saint-Maximin. Sin embargo, la mayoría de ellos no ven minutos en la Liga BBVA MX y 2 están lesionados:

