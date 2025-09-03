André Jardine reactivó esta estrategia maestra en Coapa: fue la que un día hizo brillar al América

El Club América acumuló cuatro victorias al hilo previo a la pausa por el parón de selecciones y ahora todos los ojos están puestos sobre el Clásico Nacional frente a las Chivas de Gabriel Milito. Si bien aún falta más de una semana para este imperdible duelo, André Jardine ya se encuentra preparando a su equipo y realizó un ajuste táctico que le dio muchas alegrías en un pasado: el regreso del doble mediocampista de contención.

Tras la llegada de Allan Saint-Maximin, el timonel brasileño tuvo que ajustar el centro del campo de su equipo y optó por el regreso del famoso ‘doble cinco’. Jardine apostó de nuevo por un esquema 4-2-3-1 con doble contención para mezclar criterio y recuperación. Álvaro Fidalgo se encarga del primer pase y hace la pausa cuando es necesario, mientras que Israel Reyes hace el ‘juego sucio’. Mientras tanto, se tomó una decisión respecto a los juegos del América en el Estadio Ciudad de los Deportes .

América / X André Jardine volvió a utilizar un doble contención en el América

Resulta que Reyes se ha formado como central y, ahora en el centro del campo, se encarga de cortar los avances rivales, corrige y acelera la salida tras robo. El canterano de Atlas es un verdadero tesoro para Jardine, pues ya jugó de zaguero central, lateral derecho y ahora mediocampista. Su función es cubrir las espaldas de Fidalgo y ayudar a que los laterales trepen por las bandas.

TE PUEDE INTERESAR:



En este contexto, el conjunto azulcrema gana en dos aspectos claves dentro del campo: control en las segundas jugadas y una salida más nítida para activar por dentro o por fuera. Saint-Maximin actúa de enlace, aportando juego a las bandas (Brian Rodríguez y Álex Zendejas) o también abasteciendo al delantero. Sin embargo, el francés también baraja la opción de finalizar la jugada por cuenta propia con su pegada.

¿Cuándo juega América contra Chivas por el Apertura 2025?

América se enfrentará a Chivas en el Clásico Nacional por el Apertura 2025 el próximo sábado 13 de septiembre. El partido comenzará a las 21:05 horas (Ciudad de México) y será en el marco de la octava jornada de la Liga BBVA MX. En principio, los de Coapa son favoritos a llevarse los tres puntos, pero los dirigidos por Gabriel Milito buscarán sorprender.