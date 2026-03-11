André Jardine, sobre la lesión de Malagón: “Probablemente es una ruptura total o al menos una ruptura parcial que lo va a sacar por un tiempo”

Andre Jardine se refirió a la lesión de Luis Ángel Malagón en rueda de prensa, tras la victoria sobre Philadelphia Union en los Octavos de final de la Concachampions, adelantando que se trataría de una ruptura total del tendón de Aquiles, opinión que cae como una cubetada de agua helada sobre aficionados, sobre el equipo y claramente sobre el portero de la Selección Mexicana, que a falta de estudios, estaría fuera de la Copa Mundial de la FIFA.

Jardine, timonel del América indicó que lo que sea que tenga, lo alejará por un tiempo del equipo.

“Nos parece una lesión grave, probablemente es una ruptura total o al menos una ruptura parcial que lo va a sacar por un tiempo…”, afirmó el estratega, quien apenas había tomado una decisión sobre Malagón, mandándolo a los encuentros de Concachampions, precisamente donde su destino hoy le jugó un momento desafortunado.

¿Cómo ocurrió la lesión de Malagón en Concachampions?

Corría el minuto 37, cuando Malgón tomó el balón y aparentemente al perfilarse para pasar el esférico, algo en su pierna izquierda tronó, tumbándose al césped ante la sorpresa de su equipo y del Philadelphia que intentó robar el balón viendo al arquero en el piso.

La mano de Malagón se la llevó al tobillo izquierdo, presumiéndose un tema de talón de Aquiles por la forma y la fuerza que perdió al instante.

Malagón fue llevado en asistencias médicas con un semblante duro lo que indica el dolor y la frustración pues esto le llega a casi tres meses del Mundial.

América pide esperar estudios para saber de qué es la lesión de Malagón

Casi de forma paralela, América sacó un comunicado de su área de comunicación donde piden esperar a los estudios médicos para informar oportunamente sobre la lesión, el grado y el procedimiento a seguir.