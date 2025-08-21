André Jardine sorprendió a todos los fans del América con esto que dijo en los vestidores

André Jardine sorprendió a todos los fans del América por felicitar a Erick “Chiquito” Sánchez al ser el MVP en la victoria del club sobre Tigres, equipo al que le quitaron el invicto del Apertura 2025 . El brasileño fue el primero en reconocer el gran trabajo del mexicano en los vestidores, pese a ser uno de los jugadores más cuestionados por los seguidores azulcremas.

En un video se muestra al entrenador de las Águilas celebrando la victoria junto a sus jugadores, a quienes les dijo unas palabras de motivación. Lo que llamó la atención fue el momento cuando Jardine agradeció al mediocampista, quien dio su opinión acerca de la adaptación de Allan Saint-Maximin al plantel del conjunto de Coapa .

Club América André Jardine felicitó en los vestidores a Erick “Chiquito” Sánchez por su destacada actuación contra Tigres

“Hoy quiero darle una serie de palabras al ‘Chiquito’, porque sé que merecía un partido así”, declaró André, mientras los jugadores del América le aplaudieron y ovacionaron. Asimismo, uno que otro le dio un zape en la cabeza, lo que deja entrever la buena relación que hay en el equipo.

TE PUEDE INTERESAR:



https://x.com/tudimebeto/status/1957657408387637518

Así fue el partido de Erick “Chiquito” Sánchez que le mereció los aplausos del equipo y de André Jardine

Erick “Chiquito” Sánchez fue pieza fundamental en el partido que ganó el América 3-1 sobre Tigres para ponerle fin al invicto del equipo regio en este Apertura 2025 y al de Guido Pizarro, pues no perdía en el Estadio Universitario desde que tomó las riendas del equipo como entrenador.

El mediocampista marcó un doblete en el encuentro, de suma importancia para las Águilas, ya que el primero de ellos llegó al minuto 41 para emparejar los cartones y el segundo al 58 para darle la vuelta al marcador y tomar confianza hacia la recta final del partido.

Club América Erick “Chiquito” Sánchez marcó un doblete en el partido contra Tigres

Por lo anterior, “Chiquito” se llevó el MVP del partido. Además, la plataforma Sofascore también lo eligió como el mejor jugador del América al darle una calificación de 9.5 tras marcar su doblete y disputar los 90 minutos del juego.

¿Cuándo es el siguiente partido del América en la Liga BBVA MX?

América enfrentará a Atlas en el Estadio Jalisco el domingo 24 de agosto, en el duelo correspondiente a la jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Este encuentro promete ser interesante, ya que podría debutar Allan Saint-Maximin, el flamante refuerzo de las Águilas.