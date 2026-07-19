Fue campeón del Mundial 1990, pero despilfarró su dinero y hoy nadie lo recuerda

La Copa Mundial de la FIFA 1990 es una de las más recordadas en la historia reciente del futbol gracias a los increíbles partidos que entregó, así como a la conclusión que tuvo y a los jugadores que destacaron a nivel individual por el nivel mostrado en el terreno de juego.

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Uno de ellos, sin duda, fue Andreas Brehme, quien fue un futbolista y entrenador alemán que llegó a ser considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia pero que, sin embargo, despilfarró todo el dinero que obtuvo, sobre todo, por su labor en el Mundial 1990.

Andreas Brehme, de conquistar el Mundial 1990 a perder todo su dinero

Nacido en 1960 en Hamburgo, Andreas Brehme se consolidó en el Mundial 1990 al ser el héroe de la gran final frente a Argentina luego de ejecutar a la perfección el polémico penal marcado en el minuto 85, esto en el marco de un rival que tenía consigo a Diego Armando Maradona.

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El cromo de hoy: Andreas Brehme.



🇩🇪 El héroe alemán del 8 de julio de 1990. pic.twitter.com/s4pQQU9l3r — Odio el Fútbol Moderno (@OdFutbolModerno) July 8, 2026

Brehme, además, tuvo una exitosa carrera a nivel clubes destacando en equipos como el Inter de Milán y el Bayern Múnich. Sin embargo, una vez que confirmó su retiro de las canchas las cosas dieron un giro radical en su vida gracias a la cantidad de dinero que despilfarro en cuestiones banales.

¿Cuándo se supo de los problemas económicos de Andreas Brehme?

Fue en 2014 cuando distintos medios confirmaron que Andreas contaba con una deuda cercana a los 200,000 euros, misma que derivó de una serie de préstamos que no pudo pagar, lo cual obligó al exfutbolista a hipotecar la casa que tenía en Múnich por 400,000 euros.

Tras su retiro como profesional, Brehme comenzó a protagonizar una serie de malas inversiones debido a su falta de asesoramiento, y aunque con el paso de los años tuvo cierta mejoría en este aspecto, su muerte el 20 de febrero del 2024 a los 63 años estuvo alejada de los lujos que protagonizó en el pasado.

