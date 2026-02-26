Mientras Andrés Gudiño gana 150 mil pesos, este es el millonario sueldo de Kevin Mier en Cruz Azul a pesar de no jugar
El duelo de arqueros se extendió más allá de la cancha, pues sus salarios son muy diferentes, pese a que ambos son parte fundamental de la plantilla
Kevin Mier ha dado de qué hablar en las últimas horas, pues borró todo su contenido de redes sociales relacionadas con Cruz Azul, lo que deja intrigados a los aficionados celestes. Pese a que no juega desde hace varios meses por su lesión, percibe un salario estratosférico, mientras que su suplente Andrés Gudiño percibe 150 mil pesos a la semana.
De acuerdo con la plataforma Salary Sport, el colombiano gana 467,330 pesos a la semana, que durante el año se convierten en 24.3 millones de pesos, colocándose como uno de los mejores pagados de la Máquina, equipo que tiene una figura clave, a la cual Pumas ya le echó el ojo para ser su plan B en caso de que no renueven a Keylor Navas.
Mientras que el arquero mexicano, quien ha hecho un gran trabajo tras la baja de su colega, percibe a la semana 150 mil pesos, que durante todo el año se convierten en poco más de 7.5 millones de pesos. Por lo anterior, Kevin gana 3 veces más que Gudiño.
TE PUEDE INTERESAR:
- De ser vendido por 40 millones en Chivas: este es el nuevo precio de Mateo Chávez en Europa
- Club América incorporará a un nuevo delantero para competir con Henry Martín en el Clausura 2026
- Fue la decepción de Cruz Azul y hoy está desempleado, pero el Salón de la Fama lo reconoce como leyenda
¿Se va Gudiño a la banca tras el regreso de Mier?
Kevin sufrió una fractura de tibia y peroné en el último partido del torneo regular del Apertura 2025, por lo que se perdió la Liguilla. Debido a ello, su suplente Andrés tomó la batuta del equipo, pues hasta fue el capitán del club hasta la semifinal, instancia en la que la Máquina resultó eliminada.
Gudiño ha hecho un gran trabajo bajo los 3 postes, hecho que se lo reconoce la afición. No obstante, el seleccionado colombiano ya regresó a los entrenamientos, incluso antes de lo que se tenía presupuestado.
Ahora, queda la incógnita de si Gudiño se irá a la banca o Nicolás Larcamón le brindará la confianza ante un buen trabajo. En tanto, Mier quiere regresar a toda costa y sumar minutos para ser convocado por su selección para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.