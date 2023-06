Andrés Iniesta llegaría a equipo del futbol argentino

Desde hace algunas semanas, el astro español Andrés Iniesta anunció su salida del equipo japonés Vissel Kobe, y así continuar su carrera futbolística en otra parte que podría ser n el futbol argentino.

Luego del partido entre Argentinos Juniors, Gabriel Milito, técnico del equipo y excompañero del ‘fantasmita’ en el Barcelona, admitió que contactó al entorno del español para conocer las condiciones y que juegue en el club del que surgió Diego Armando Maradona.

“Andrés no va a seguir en Japón, en el equipo en el que jugó durante cinco temporadas. Obviamente que compartimos grandes momentos juntos. Tenemos un amigo en común que vive con él en Japón, que es un fisioterapeuta que estuvo con nosotros en Barcelona que me conoce muy bien y lo conozco muy bien porque cuando estuve tocado de la rodilla me ayudó muchísimo”, apunto el técnico de Argentinos Juniors.

Y agregó Milito: “Cuando surgió la noticia de que Andrés no iba a continuar, lógicamente hablé con él. Lo hice para preguntarle cuáles eran las intenciones de Andrés, pero obviamente que es un futbolista a nivel mundial y lo quieren muchos equipos del mundo. Por supuesto que nos encantaría tenerlo, porque lo conozco, sé lo que es como persona. Como jugador ya lo conoce todo el mundo. Pero sabemos lo difícil que es que un jugador de semejante jerarquía venga al futbol argentino, porque además tiene familia, tiene hijos. Preguntar, preguntamos. Vamos a esperar su respuesta, a ver qué nos dice”.

Andrés Iniesta en la Copa Libertadores

Unos de los puntos que podrían convencer a Andrés Iniesta en jugar en Argentina sería el historial futbolístico de este país sudamericano donde nacieron grandes figuras del futbol mundial, como su excompañero del Barcelona Lionel Messi. Además de que el español podría jugar la Copa Libertadores.

También se ha señalado que el manchego tiene ofertas para que juegue en Arabia Saudita o con un equipo de la MLS, que podrían igualar o hasta incrementar lo que ganaba en Japón a sus 39 años.