Ángel Villacampa no se quedó con las ganas y dijo esta verdad sobre América que pocos podían creer

América Femenil clasificó a la final del Apertura 2025 luego de superar de forma categórica a Chivas en las semifinales de la Liguilla con un global de 4-0. Tras este gran logro y a la espera de la serie decisiva en busca del título, el entrenador azulcrema Ángel Villacampa dejó una declaración que sorprendió a su propia afición.

El técnico español, todo un referente de la Liga BBVA MX Femenil con siete finales dirigidas, habló abiertamente del impulso que recibió su equipo en los últimos años. En ese contexto, aprovechó para destacar la importancia que tuvo el dueño del club, Emilio Azcárraga, en la consolidación del proyecto .

Instagram América Femenil / @americafemenil

En conferencia de prensa, Villacampa explicó que la capacidad que tiene América para competir cada semestre no es casualidad. Según sus palabras, el respaldo de Azcárraga fue determinante para construir una estructura ganadora. "Queremos ganar y dedicarle el título al patrón", señaló.

En este Apertura 2025, el América de Villacampa se prepara para disputar la que será su quinta final en los últimos seis torneos del fútbol mexicano (solamente se perdió la definición del Clausura pasado). ¿Lograrán levantar el trofeo por tercera vez en su historia?

El América Femenil sueña con el título

Ya falta muy poco para conocer al campeón del Apertura 2025 y el América Femenil quiere estar a la altura de las exigencias. Para obtener un nuevo trofeo de la Liga BBVA MX, deberán superar a Tigres (equipo subcampeón del último Clausura y líder de la Fase Regular) en una serie a doble partido.

El encuentro de ida se disputará el jueves 20 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 20:00 horas; mientras que la vuelta se llevará a cabo el domingo 23, en Monterrey, a las 17:00.