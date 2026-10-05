Antelm Pujol, endocrinólogo: “No existe ningún alimento que te haga vivir más, como muchos dicen”

Mientras algunos especialistas en longevidad dan consejos, cada vez aparecen más alimentos, suplementos y dietas que prometen aumentar los años de vida. Sin embargo, la evidencia científica apunta hacia una idea diferente: no existe un producto capaz de garantizar una vida más larga por sí solo y el endocrinólogo Antelm Pujol habla al respecto.

Así como un especialista en longevidad dio ejercicios útiles; Antelm Pujol, endocrinólogo y experto en salud hormonal y metabólica, explicó que la alimentación puede ser una herramienta importante para vivir más años con buena salud. Para el especialista, la clave está en los patrones que pueden mantenerse durante el tiempo y no en los llamados “superalimentos”.

La relación entre la longevidad y la alimentación, según Antelm Pujol

Pujol sostiene que “no existe un alimento que alargue la vida por sí solo”, aunque hay patrones alimentarios para reducir el riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2, infarto, ictus y algunos tipos de cáncer. Pues influye en procesos relacionados con el envejecimiento, como la resistencia a la insulina, la inflamación, el estrés oxidativo y la salud cardiovascular.

TE PUEDE INTERESAR:



Pujol dice que no existe una única “dieta de la longevidad” y propone alimentos no procesados, vegetales, proteínas de calidad, grasas saludables y un adecuado equilibrio energético.

Entre las opciones disponibles, Pujol destaca la dieta mediterránea como uno de los patrones alimentarios con mayor respaldo científico en relación con la longevidad. También advierte que las llamadas “zonas azules” no pueden explicarse únicamente por la alimentación, ya que también influyen factores como la actividad física, los vínculos sociales y el estrés.

Los consejos de Antelm Pujol y sus mejores frases

Una de las principales advertencias del endocrinólogo es evitar las promesas de soluciones milagrosas. “No existe un alimento mágico de las zonas azules. Lo realmente interesante es el conjunto de hábitos”, señala.

También se refirió al ayuno intermitente y la restricción calórica. Aunque estas estrategias han mostrado resultados relacionados con la longevidad en algunos animales, Pujol afirma que no existe evidencia sólida de que prolonguen la vida en humanos.

Por ello, su recomendación se centra en la sostenibilidad: “El mejor patrón alimentario es aquel que una persona puede mantener durante años sin deteriorar su masa muscular, su calidad de vida ni su relación con la comida”.

