Roc Sala, experto en longevidad: “Para llegar bien a los 80, empieza entrenando esto”

Mientras muchos se preguntan a partir de qué edad una persona es mayor o longeva en México, también existe interés por conocer qué hábitos pueden ayudar a llegar a edades avanzadas con una buena calidad de vida. Para Roc Sala, entrenador personal y experto en longevidad, el objetivo debe ser conservar la autonomía y la capacidad física.

Así como hay expertos que dan recomendaciones para llegar mejor a la vejez, Roc Sala pone especial énfasis en el entrenamiento de fuerza. Según explicó, este hábito puede ser el punto de partida para mejorar otros aspectos de la vida, aunque también considera fundamentales la alimentación, el descanso, el movimiento diario y las relaciones sociales.

¿Qué es lo que hay que entrenar para llegar mejor a la vejez, según Roc Sala?

Para Sala, el entrenamiento de fuerza es uno de los hábitos fundamentales para conservar la masa muscular y la capacidad funcional con el paso de los años. Recomienda comenzar incluso con una sesión semanal y aumentar progresivamente.

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El entrenador diferencia entre hacer fuerza de manera estructurada y mantenerse activo durante el día. Caminar, subir escaleras, hacer las compras a pie o realizar pequeñas pausas activas también pueden ayudar a reducir el sedentarismo.

La masa muscular, además, no debería entenderse únicamente desde una perspectiva estética. Sala señala que contribuye a realizar actividades cotidianas como levantarse de una silla, subir escaleras o caminar, además de relacionarse con la salud de huesos y articulaciones.

Consejos para llegar mejor a los 80 años: no es solo entrenar

Sala propone cinco aspectos para quienes buscan llegar en mejores condiciones a los 80 años:

Moverse más durante el día

Entrenar fuerza entre una y tres veces por semana.

Desarrollar buenos hábitos alimentarios.

Cuidar el sueño y el estrés

Mantener relaciones sociales.

Para Roc, también es importante avanzar paso a paso. Su recomendación es no intentar modificar todos los hábitos al mismo tiempo, porque una exigencia excesiva puede dificultar la continuidad.

El entrenador sostiene que la alimentación, el descanso y el movimiento deben acompañar al entrenamiento. También destaca que no existen atajos que puedan sustituir el trabajo de fuerza para conservar la masa muscular.

Por último, Sala remarca que la longevidad no debería convertirse en una búsqueda de perfección. Permitirse excepciones, disfrutar de una comida diferente o atravesar una semana con menos entrenamiento también forma parte de construir hábitos que puedan mantenerse durante toda la vida.

