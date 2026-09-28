Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Roc Sala, experto en longevidad: “Para llegar bien a los 80, empieza entrenando esto”

El experto cuenta qué es lo que hay que entrenar y da consejos físicos

Roc Sala, experto en longevidad: “Para llegar bien a los 80, empieza entrenando esto”

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras muchos se preguntan a partir de qué edad una persona es mayor o longeva en México, también existe interés por conocer qué hábitos pueden ayudar a llegar a edades avanzadas con una buena calidad de vida. Para Roc Sala, entrenador personal y experto en longevidad, el objetivo debe ser conservar la autonomía y la capacidad física.

Así como hay expertos que dan recomendaciones para llegar mejor a la vejez, Roc Sala pone especial énfasis en el entrenamiento de fuerza. Según explicó, este hábito puede ser el punto de partida para mejorar otros aspectos de la vida, aunque también considera fundamentales la alimentación, el descanso, el movimiento diario y las relaciones sociales.

Roc Sala entrenador 2

¿Qué es lo que hay que entrenar para llegar mejor a la vejez, según Roc Sala?

Para Sala, el entrenamiento de fuerza es uno de los hábitos fundamentales para conservar la masa muscular y la capacidad funcional con el paso de los años. Recomienda comenzar incluso con una sesión semanal y aumentar progresivamente.

TE PUEDE INTERESAR:

El entrenador diferencia entre hacer fuerza de manera estructurada y mantenerse activo durante el día. Caminar, subir escaleras, hacer las compras a pie o realizar pequeñas pausas activas también pueden ayudar a reducir el sedentarismo.

La masa muscular, además, no debería entenderse únicamente desde una perspectiva estética. Sala señala que contribuye a realizar actividades cotidianas como levantarse de una silla, subir escaleras o caminar, además de relacionarse con la salud de huesos y articulaciones.

Consejos para llegar mejor a los 80 años: no es solo entrenar

Sala propone cinco aspectos para quienes buscan llegar en mejores condiciones a los 80 años:

  • Moverse más durante el día
  • Entrenar fuerza entre una y tres veces por semana.
  • Desarrollar buenos hábitos alimentarios.
  • Cuidar el sueño y el estrés
  • Mantener relaciones sociales.

Para Roc, también es importante avanzar paso a paso. Su recomendación es no intentar modificar todos los hábitos al mismo tiempo, porque una exigencia excesiva puede dificultar la continuidad.

El entrenador sostiene que la alimentación, el descanso y el movimiento deben acompañar al entrenamiento. También destaca que no existen atajos que puedan sustituir el trabajo de fuerza para conservar la masa muscular.

Por último, Sala remarca que la longevidad no debería convertirse en una búsqueda de perfección. Permitirse excepciones, disfrutar de una comida diferente o atravesar una semana con menos entrenamiento también forma parte de construir hábitos que puedan mantenerse durante toda la vida.

Tags relacionados
TAG Longevidad

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

CONFERENCIA DE PRENSA MÉXICO VS PERÚ FECHA .jpeg

Selección Azteca| Conferencia de Prensa México vs Perú

Ver en vivo
3:35 p. m.
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

Ver en vivo
3:55 p. m.
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
LA MESA PROTA FECHA NUEVA.jpeg

La Mesa Protagonista

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
29 SEP
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
29 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
29 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
30 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
30 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
30 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
1 OCT
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
1 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
1 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
2 OCT