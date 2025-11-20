Antes de Miguel Herrera, estas fueron las veces que Costa Rica tuvo excelentes participaciones en un Mundial

Costa Rica se quedó sin la posibilidad de estar presente en el Mundial 2026 luego de que Miguel Herrera no haya conseguido el objetivo en la última fecha de las Eliminatorias de la CONCACAF frente a Honduras. La ausencia de los ‘ticos’ en la próxima Copa del Mundo le hará perder millones y, también, fue un duro golpe para los aficionados, pues el equipo centroamericano supo dar la sorpresa en distintas ediciones mundialistas.

Todos los mundiales que jugó Costa Rica en su historia

Italia 1990

La primera participación de Costa Rica en una Copa del Mundo sucedió en Italia 1990. Aquella vez, los ‘ticos’ impresionaron al mundo avanzando a octavos de final en un grupo que tenía a Brasil, Escocia y Suecia como rivales. Sin embargo, caerían en dicha instancia al recibir un 4-1 por parte de Checoslovaquia. Por otro lado, Keylor Navas lamentó el fracaso de no haber clasificado al Mundial 2026 .

Costa Rica en el Mundial Italia 1990

Corea-Japón 2002

Costa Rica tuvo que esperar 12 años para regresar a la cita máxima, estando presente en el Mundial Corea-Japón 2002. En esta ocasión, los centroamericanos compartieron grupo nuevamente con Brasil, pero esta vez se enfrentaron a Turquía y a China. Sin embargo, el sueño de los ‘ticos’ finalizó en primera fase al conseguir 4 puntos, los mismos que los turcos, quienes se quedaron con la segunda plaza solamente por la diferencia de gol.

Costa Rica en el Mundial Corea-Japón 2002

Alemania 2006

Costa Rica consiguió clasificarse al Mundial de Alemania 2006, siendo la primera vez que participaba del torneo dos veces consecutivas. Sin embargo, su desempeño en la fase de grupos fue paupérrimo: finalizó último con ningún punto y 6 goles en contra. Compartió grupo con Alemania, Ecuador y Polonia, perdiendo todos sus partidos.

Costa Rica en el Mundial Alemania 2006

Brasil 2014

Tuvieron que pasar 8 años para que Costa Rica regresara al Mundial y, en 2014, firmó su mejor participación en el torneo. Terminaron como líderes del grupo D dejando por detrás a potencias como Uruguay, Italia e Inglaterra. En octavos de final logró vencer a Grecia por penales y avanzó a cuartos de final donde enfrentaron a Países Bajos. El juego se fue a la tanda de penaltis, pero aquí la suerte no le sonrió a los ‘ticos’ y se quedaron fuera del torneo.

Costa Rica en el Mundial Brasil 2014

Rusia 2018

En Rusia 2018, Costa Rica volvió a compartir grupo con Brasil y también jugaron contra Serbia y Suiza. Este fue otro Mundial con camino corto para los costarricenses: quedó última del grupo E con apenas 1 punto, tras perder los partidos ante Serbia y Brasil y empatar ante Suiza.

Costa Rica en el Mundial Rusia 2018

Qatar 2022

Costa Rica tuvo su tercera participación al hilo en un Mundial por primera vez en su historia y compartió el grupo E con Alemania, España y Japón, un grupo realmente difícil. Los ‘ticos’ finalizaron la primera fase en la última plaza, pero dieron pelea: fueron goleados 7-0 por España, pero lograron vencer a Japón en la segunda fecha. Posteriormente, cayeron por 4-2 ante Alemania tras ir ganando 2-1. Los nipones y españoles avanzaron a octavos de final.