¡SERÍA UN BOMBAZO! PSG quiere a un campeón del mundo

La carrera por el campeón del mundo Enzo Fernández, da un nuevo salto hacia un equipo de la élite mundial. De acuerdo con diversos reportes internacionales, el Paris Saint-Germain ha identificado al mediocampista argentino como su objetivo potencial para el futuro, en el que ya está evaluando lanzar una oferta que rondaría los 150 millones de euros, una cifra cercana, a los que pagó el Chelsea en 2022.

El posible interés del cuadro parisino no es casual. Luego de conquistar la primera Champions League y completar un histórico sextete, el club busca seguir consolidando su dominio con fichajes de calidad. Enzo, figura y capitán del Chelsea, encaja en el perfil de líder y organizador del mediocampo que el PSG pretende como base, y dejar atrás los bombazos de leyendas como Messi, Neymar y Mbappé que no lograron el objetivo principal.

Pieza angular del Chelsea

Sin embargo, la operación no pinta a ser sencilla. Desde Londres no les agrada la opción de una posible venta, especialmente en medio de un proceso de reconstrucción tras la destitución de Enzo Maresca. El nuevo técnico, Liam Rosenior, considera al ex River Plate el engranaje central de su proyecto y no contempla desprenderse de él en el corto plazo.

Además, el PSG no es el único gigante en la pelea. El Real Madrid también sigue de cerca al campeón del mundo, buscando una solución de jerarquía para su centro del campo tras la salida de Toni Kroos y el irregular ciclo que dejo el paso de Xabi Alonso. Enzo Fernández se perfila así como el nombre de moda en el mercado de estrellas, con una batalla campal entre dos de los clubes más poderosos del planeta por su fichaje.

