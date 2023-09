¿MLS o Liga Saudí? Antoine Griezmann ya lo tiene decidido

El atacante del Atlético de Madrid Antoine Griezmann tiene claro donde jugará en el futuro y no se guiará por la cantidad de dinero que recibiría.

Al ser cuestionado, en la conferencia de prensa previo al partido que sostendrán las selecciones de Francia y Alemania, en donde prefería jugar, en la MLS o en la Liga saudí, Griezmann fue contundente en su respuesta.

Te puede interesar: Paul Pogba da positivo en una prueba de antidopaje

“Entiendo a los que se han ido a jugar allí (Liga saudí). Estamos hablando de sumas de dinero increíbles. Aunque ganemos mucho dinero, algunos quieren proteger a sus hijos y nietos, y me parece normal. Tendrán la obligación de jugar bien y demostrar todo su talento. ¿Podría ir yo? Tengo una familia y tres hijos. No es una decisión fácil de tomar. Pero como saben, la MLS sigue siendo mi objetivo”.

Griezmann y su posibilidad de jugar en los Juegos Olímpicos París 2024

Griezmann habló sobre la posibilidad de jugar con la selección de Francia en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Lo más importante es clasificarse para la Eurocopa. Sabemos que sólo hay tres jugadores mayores de cierta edad que pueden hacerlo, así que hay muchas preguntas, lo cual es normal. Cuando veo los Juegos Olímpicos, no lo hago como futbolista, lo hago como un aficionado como cualquier otro francés. El viernes estuve muy atento al partido de rugby”, declaró el jugador galo.

Te puede interesar: La razón por la que Alexis Vega ha bajado tanto de peso

Sobre su relación con el técnico de la selección francesa Didier Deschams donde podría haber un cierto ‘malestar’ entre los dos, Griezmann apuntó.

“Mi padre me envió un mensaje para ver si pasaba algo. Estuvimos hablando del partido y de la primera parte. El entrenador me preguntó si me encontraba bien. Le dije que creía que el juego se había centrado bastante por el lado izquierdo, así que lo que hice fue escorarme a la izquierda para enviar el juego al lado derecho. En la segunda parte, el balón le llegó con más facilidad a Ousmane Démbélé. Mi padre se tranquilizó (sonríe)”.

Francia y Alemania jugarán este martes 12 de septiembre en el Signal Iduna Park en partido amistoso que cmenzará a las 13:30 tiempo del centro de México.