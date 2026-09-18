¿Se postula como sucesor de Scaloni? Las palabras del Turco Mohamed sobre la selección de Argentina

Antonio ‘Turco’ Mohamed se encuentra asentado en la Liga BBVA MX dirigiendo al Toluca, equipo donde viene de ser campeón de la Leagues Cup. A pesar de haber formado una carrera brillante en México, el entrenador argentino compartió que tiene varios sueños pendientes fuera del territorio mexicano y nombró a la Selección de Argentina.

En estos momentos, existe incertidumbre sobre el futuro de Lionel Scaloni en el combinado sudamericano, sobre todo tras el retiro de Lionel Messi y otros jugadores argentinos. En este contexto, el Turco Mohamed alzó la mano y no esquivó la posibilidad de ocupar el cargo de entrenador de la ‘Albiceleste’ en caso de una eventual salida del actual director técnico.

Antonio Mohamed sobre la posibilida de dirigir a Argentina

“Uno siempre sueña y cree que está capacitado después de haber recorrido tanto. Tengo 56 años, debuté en el año 86 en un vestuario y llevo 40 años en el futbol, más de 20 dirigiendo. Estoy preparado”, expresó en una entrevista con La Red. "La Selección Argentina es lo máximo. Yo soy hincha de la Selección", sentenció.

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Cabe resaltar que Mohamed nunca tuvo experiencia dirigiendo a una selección nacional. Si bien es cierto que estuvo en el radar de México en varias ocasiones, nunca llegó a concretarse. No obstante, el timonel argentino consiguió construir una sólida carrera en la Liga BBVA MX que ensanchó considerablemente su palmarés.

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Todos los títulos de Antonio Mohamed como entrenador

Antonio Mohamed ha conquistado 14 títulos oficiales como director técnico. Su palmarés se reparte entre Argentina, México y Brasil, aunque la mayor parte de sus éxitos llegó dentro del futbol mexicano.



Independiente: Copa Sudamericana 2010.

Xolos de Tijuana: Liga BBVA MX Apertura 2012.

Club América: Liga BBVA MX Apertura 2014.

Monterrey: Copa MX Apertura 2017, Liga BBVA MX Apertura 2019 y Copa MX 2019-20.

Atlético Mineiro: Supercopa de Brasil 2022 y Campeonato Mineiro 2022.

Toluca: Liga BBVA MX Clausura 2025, Campeón de Campeones 2025, Campeones Cup 2025, Liga BBVA MX Apertura 2025, Concacaf Champions Cup 2026 y Leagues Cup 2026.

El ‘Turco’ suma 11 trofeos en México y es uno de los pocos entrenadores que fueron campeones de Liga BBVA MX con cuatro clubes diferentes: Tijuana, América, Monterrey y Toluca. Además, logró el ascenso con Huracán en 2007, aunque aquella conquista no se contabiliza como un título oficial porque el conjunto argentino obtuvo la promoción mediante una serie ante Godoy Cruz.