Antonio Mohamed elige al ganador del Balón de Oro: “¿quién puede estar cerca de él?”

El Balón de Oro es una de las tendencias del momento. El galardón que premia la mejor temporada individual de un futbolista a nivel mundial está cada vez más cerca de tener a su ganador y nombres como Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane entran en el debate. Sin embargo, Antonio Mohamed, entrenador de Toluca, escogió a su ganador claro.

El ‘Turco’ Mohamed aprovechó el parón de la Liga BBVA MX debido a la fecha FIFA para viajar hacia Argentina donde brindó varias entrevistas. Una de ellas fue durante el Olé Summit, donde allí abordó el tema sobre el Balón de Oro y su posible ganador. El técnico de los Diablos Rojos lo tiene claro: Lionel Messi merece llevarse el premio.

Antonio Mohamed pide por el Balón de Oro número nueve para Messi

Mohamed resaltó el impacto que tuvo Messi a lo largo de la Copa del Mundo con la Selección de Argentina, destacando que a su edad de 39 años ha logrado incluso superar a las estrellas de la época actual. Según su visión, considera positivo que el astro argentino se quedara con el galardón otorgado por la revista France Football.

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“Siempre nos acordamos de lo que hablamos. Lo mejor que le puede pasar al futbol es que, con todo lo que se habla, le den el Balón de Oro. En cualquier debate futbolístico, sacando de lado que es argentino, no hay un tipo que esté cerca. ¿En qué o quién puede estar cerca de él?”, expresó el timonel del Toluca ante los medios argentinos.

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El ‘Turco’ también recordó el excelente Mundial 2026 que tuvo Messi con la ‘Albiceleste’ y reveló que esperaba un nivel superlativo del ‘10’. El técnico respaldó sus declaraciones diciendo que él conoce muy bien los campos de Estados Unidos: “Yo sabía que Messi iba a tener su mejor Mundial porque está acostumbrado a ese tipo de canchas”, cerró.

¿Quién es el favorito a ganar el Balón de Oro?

Harry Kane aparece como uno de los principales favoritos al Balón de Oro 2026. El delantero del Bayern Múnich encabeza el ranking de candidatos de The Guardian, aunque la disputa por el galardón sigue abierta.

Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Rodri y Lionel Messi también cuentan con argumentos para quedarse con el premio. Los españoles tienen a su favor el título conseguido en el Mundial, mientras que el francés destacó por sus registros goleadores. Por su parte, Messi volvió a meterse en la pelea tras marcar ocho goles y llevar a Argentina hasta la final de la Copa del Mundo.

El ganador se conocerá el lunes 26 de octubre, durante la ceremonia que se celebrará en el Palladium de Londres. Las votaciones ya cerraron y el resultado dependerá de la elección de un jurado de 100 periodistas, que evalúa el rendimiento individual, los logros colectivos y el juego limpio de los candidatos.