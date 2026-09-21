Campeón mundial: “El Balón de Oro es para Messi, luego será al jugador con más marketing”

Así como L'Equipe puso a Lionel Messi como favorito al Balón de Oro 2026, hay un campeón mundial que tiene un pensamiento mucho más fuerte sobre quién debería recibir nuevamente el reconocimiento individual y lo que terminará sucediendo cuando Leo se retire del futbol.

Mientras que estrellas como Lamine Yamal se postulan para ganar el Balón de Oro, algo que también han hecho Kylian Mbappé y Harry Kane, Leo Messi aún no se expresó al respecto. Sí lo hizo su compañero, el campeón mundial Cristian “Cuti” Romero, quien respaldó al argentino.

Lionel Messi |REUTERS

¿Qué dijo el campeón mundial que cree que Messi merece el Balón de Oro?

Cuti Romero fue protagonista en el triunfo del Atlético de Madrid ante Real Madrid en el Metropolitano. Después del encuentro, el defensor argentino habló sobre Messi y recordó el vínculo que construyó con el capitán durante sus años en la selección de Argentina.

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Romero destacó la ayuda que recibió de Messi durante sus primeros años con la Albiceleste y aseguró que el delantero es su ídolo desde pequeño. Al ser consultado específicamente por el próximo Balón de Oro, el defensor fue contundente al señalar a Messi como su candidato. “¿Balón de Oro para él? Sí, obvio, obvio que sí, no hay otro como él”, afirmó.

“El Balón de Oro es para Messi, obvio. No hay otro como él, lo voy a seguir diciendo.



Seguramente cuando él no juegue más habrá que que ver a a quién dárselo, AL JUGADOR QUE TENGA MÁS MARKETING, porque hoy se trata de eso”.



Cuti Romero. 🇦🇷🚬 pic.twitter.com/s9e1Gt1KHQ — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 20, 2026

Romero fue todavía más allá y explicó qué cree que podría ocurrir cuando Messi deje de jugar profesionalmente. “Seguramente cuando él decida no jugar más, ahí sí habrá que ver a quién dárselo”, expresó antes de plantear su opinión sobre los criterios que podrían adquirir mayor importancia.

Los máximos candidatos al Balón de Oro

En ese sentido, el campeón mundial sostuvo que, una vez que Messi se retire, el reconocimiento podría estar más relacionado con la exposición y el marketing de los futbolistas. “Cuando decida retirarse, veremos a quién se lo daremos... al jugador que tenga la mayor capacidad de marketing, porque la cosa tiene un poco que ver con eso”, manifestó.

De esta manera, Romero dejó clara su postura sobre el premio: mientras Messi continúe en actividad, considera que el argentino debe estar por encima del resto. Después, según su interpretación, otros factores podrían tener mayor peso en la elección.

