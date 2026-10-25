Boticaria García, farmacéutica y divulgadora: “Hay que hacerle ghosting al ascensor”

Cuidar la salud a largo plazo también pasa por las decisiones que tomamos en casa, en la oficina o al llegar a un edificio. Hay una elección cotidiana que permite sumar actividad física sin reservar un horario especial para entrenar y que Boticaria García propone recuperar.

La farmacéutica y divulgadora puso el foco en este hábito durante una entrevista con Infosalus, a propósito de su libro Mujeres de hierro, escrito junto al especialista en ejercicio Javier Butragueño. Su consejo apunta a incorporar más movimiento durante el día, acompañado de entrenamiento de fuerza.

¿Qué significa hacerle “ghosting” al ascensor?

“Hay que hacerle ghosting al ascensor”, expresó Boticaria García al recomendar el uso de las escaleras. La frase toma una expresión popular sobre dejar de mantener contacto con alguien y la traslada a una costumbre que puede reducir nuestras oportunidades de movernos.

La especialista abordó este tema al hablar sobre la perimenopausia y la menopausia. En ese contexto, destacó la importancia de combinar movimiento cotidiano, ejercicio cardiovascular y trabajo muscular, adaptándolos a las posibilidades de cada mujer.

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¿Qué beneficios tiene subir escaleras para el corazón?

Una investigación publicada en Atherosclerosis siguió a 458,860 adultos durante una mediana de 12.5 años. Los participantes que declararon subir entre seis y diez tramos de escaleras diarios presentaron una tasa de enfermedad cardiovascular aterosclerótica aproximadamente 16% menor que quienes no subían escaleras, después de ajustar por distintas variables.

El análisis contempló problemas como enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular isquémico. Sin embargo, fue un estudio observacional: encontró una asociación, sin demostrar que las escaleras fueran por sí solas la causa de esa diferencia. Tampoco establece una cantidad mágica de escalones que garantice protección.

El subir escaleras tiene un impacto directo en tus glúteos Foto Especial

Los esfuerzos breves también pueden mejorar la condición física

Otro estudio, publicado en 2019, exploró los llamados “snacks de ejercicio”, esfuerzos cortos repartidos a lo largo del día. Participaron 24 adultos jóvenes sedentarios, divididos entre un grupo de entrenamiento y otro de control.

Durante seis semanas, quienes entrenaron realizaron tres subidas intensas de 60 escalones al día, separadas por varias horas, tres días por semana. Al finalizar, mejoraron su capacidad cardiorrespiratoria frente al grupo de control, aunque el avance absoluto fue modesto.

El resultado respalda el potencial de los esfuerzos breves. Eso sí, el protocolo se probó en jóvenes y con intensidad vigorosa, por lo que no constituye una rutina indicada para cualquier persona.