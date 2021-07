Arantxa Chávez dedicará su participación en Tokyo 2020 hasta el cielo

Para la clavadista mexicana Arantxa Chávez, regresar a unos Juegos Olímpicos será especial. Además su participación en Tokyo 2020 tendrá una dedicatoria muy emotiva.

En entrevista exclusiva con Azteca Deportes, la deportista mexicana habló de todo el camino que vivió para llegar a la justa veraniega, en el que incluso pasó por momentos muy duros.

“Hace seis meses estuve cerca de dejar los clavados porque falleció mi papá, pensé que no podría seguir con todo esto, pero terminó como una motivación para mí, porque mi papá no me hubiera dejado tirar la toalla a meses de los Olímpicos. Entonces es como ese sentimiento y vale la pena”.

Para Chávez, estar en el trampolín se convirtió en una terapia para salir adelante y disfrutar sus entrenamientos. Por lo que ahora en Tokyo 2020, tendrá un sentimiento diferente.

“Sí, todo va dedicado hacia mi papá. Desde que se ganó el control aquí en México, era con dedicatoria especial para él, me lo imaginaba festejando con él, no se pudo, pero lo tenía muy presente. Antes de todo, mi papá me dijo, pase lo que pase, disfruta, sé feliz”, recordó.

La clavadista mexicana ya sabe lo que es estar en el máximo evento deportivo del mundo, pero también reconoce que no fue fácil regresar.

“Significan mucho, porque después de Londres, ese era mi objetivo, volver a unos Juegos Olímpicos, no lo conseguí en Río. Tuve que prepararme cinco años, por lo de la pandemia, en total nueve años por lo que pasé muchas cosas”.

Tokyo 2020 será una revancha para la Arantxa Chávez

La clavadista tiene una nueva oportunidad, ya que en 2012 tuvo más nervios y todo era nueva para ella. Ahora con más madurez, se prepara para la dura competencia que existirá.





“Estamos estudiando a las rivales. Las canadienses son muy fuertes, también las australianas han sido constantes. Trabajamos en la estrategia para en mis clavados sacar un poco más de puntos. Las chinas son muy fuertes, pero ya estando en la final, la que afronte con mayor actitud, van a estar peleando las medallas”.

En cuanto al hecho de que todas las pruebas en tierras niponas se llevarán a cabo sin aficionados, la clavadista dio su opinión.

“No estoy preocupada. Las circunstancias son así. Sí me hubiera gustado esa experiencia, como en Londres, que las gradas estaban llenas y sientes ese apoyo. Ahora sólo estará el equipo y los compañeros, nos vamos a tener que echar las porras, va a ser algo raro”, apuntó.

Finalmente, Chávez señala que existe un gran ambiente entre los clavadistas. Además cuenta con la guía de Laura Sánchez, por lo que en Tokyo aspira a lo alto.

“Quiero ganar, el sueño de un deportista que va a Juegos Olímpicos es una medalla. No tomarlo como presión, sino como motivación, dejar todo en la alberca”.