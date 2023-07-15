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Fútbol

Los árbitros que pitarán la final de la Copa Oro 2023

Conoce los árbitros que estarán a cargo de pitar la gran final de la Copa Oro 2023 entre la Selección Mexicana vs Panamá en el Estadio SoFi de California

Luis Chávez
|Crédito: Getty Images

Escrito por: Iván Vilchis

El domingo 16 de julio del 2023, se disputa la gran final de la Copa Oro, el partido será entre la Selección Mexicana y Panamá en el Estadio SoFi ubicado en Inglewood, California, Estados Unidos, con una capacidad para 70 000 espectadores. El encuentro se jugará en punto de las 17:30 horas (tiempo del centro de México).

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El partido podría ser muy cerrado pues ambos equipos llegan de buena forma y con gran nivel. En el caso de Panamá, llega de dar la gran sorpresa de eliminar al anfitrión Estados Unidos desde la tanda de penaltis.

El encuentro terminó empatado a ceros en el tiempo regular y en el tiempo extra ambos equipos anotaron pero nuevamente quedó igualado el marcador 1-1 por lo que desde el punto penal que se definió el encuentro.

Los dirigidos por Thomas Christiansen se mantienen invictos enn el torneo, en la fase de grupos ganaron dos encuentros y empataron uno acumulando un total de siete puntos. Con su pase a la final, buscarán pelear por su primer título de Copa Oro y terminar con la racha de las últimas 11 ediciones en las que los campeones fuero México y Estados Unidos.

Por otra parte, los dirigidos por Jimmy Lozano llegan de derrotar a Jamaica 3-0 con goles de Henry Martín, Luis Chávez y Roberto Alvarado. México acumula cuatro victorias en lo que va de la competencia y solo una derrota ante Qatar. Con su pase a la final, busca poder conseguir su noveno título de Copa Oro (desde que se llama así la competencia).

Los árbitros que estarán en la final

Para esta Final de la Copa Oro 2023, los árbitros que estarán en el partido serán: el hondureño, Said Martínez, fungirá como silbante central, los abanderados serán Walter López y Christian Ramírez. El cuarto árbitro será el jamaicano Daneon Parchment. Por parte del VAR, será Ricardo Montero, de Costa Rica, acompañado del Selvin Brown.

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