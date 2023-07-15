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¿Cuánto cuestan los boletos para la Final de la Copa Oro 2023?

El precio de los boletos para la Gran Final de la Copa Oro 2023 entre la Selección Mexicana y Panamá ronda desde los $125 dólares hasta los $505

Trofeo de la Copa Oro 2023

Escrito por: Oscar Rodríguez

La Gran Final de la Copa Oro 2023 se disputa el domingo 16 de julio en Los Ángeles, California.

En un partido que protagonizan México y Panamá, el torneo de la Concacaf define al ganador en la cancha del SoFi Stadium en punto de las 17:30 horas, tiempo de la CDMX.

El conjunto centroamericano dio la sorpresa. Los ‘Canaleros’ dejaron en el camino a Estados Unidos y desde la instancia de los penales, superaron la ronda de semifinales para acceder a la Final.

Por su parte, la Selección Mexicana dirigida por Jaime Lozano, tuvo que superar a Jamaica en la antesala del partido por el campeonato.

En el camino de la Copa Oro 2023, la Selección Mexicana estuvo ubicada en el Grupo B de la competencia. El conjunto nacional fue líder de su sector luego de vencer a Honduras, Haití y caer ante Qatar.

Por su parte, Panamá estuvo en el Grupo C, mismo en el que avanzaron a la etapa de eliminatoria directa tras derrotar a Costa Rica, Martinica e igualar contra El Salvador.

En los Cuartos de Final, México fue el encargado de eliminar a los ‘Ticos’ y los ‘Canaleros’ hicieron lo suyo frente al país invitado de Medio Oriente.

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Precio de los boletos para la Final de Copa Oro

Los boletos para la Gran Final de la Copa Oro ya se encuentran a la venta. Con varios precios disponibles, el costo más bajo para adquirir un boleto es de $125 dólares, es decir, poco más de $2,100 pesos mexicanos y alcanzan hasta los $505 dólares, más de 8 mil pesos mexicanos.

El partido entre México y Panamá, correspondiente a la Final de la Copa Oro, va a ser transmitido por TV Azteca. El encuentro lo vas a poder disfrutar mediante la señal de Azteca 7 y plataformas digitales de TV Azteca Deportes acompañado de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y David Medrano.

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