¿Cuánto cuestan los boletos para la Final de la Copa Oro 2023?

La Gran Final de la Copa Oro 2023 se disputa el domingo 16 de julio en Los Ángeles, California.

En un partido que protagonizan México y Panamá, el torneo de la Concacaf define al ganador en la cancha del SoFi Stadium en punto de las 17:30 horas, tiempo de la CDMX.

El conjunto centroamericano dio la sorpresa. Los ‘Canaleros’ dejaron en el camino a Estados Unidos y desde la instancia de los penales, superaron la ronda de semifinales para acceder a la Final.

Por su parte, la Selección Mexicana dirigida por Jaime Lozano, tuvo que superar a Jamaica en la antesala del partido por el campeonato.

En el camino de la Copa Oro 2023, la Selección Mexicana estuvo ubicada en el Grupo B de la competencia. El conjunto nacional fue líder de su sector luego de vencer a Honduras, Haití y caer ante Qatar.

Por su parte, Panamá estuvo en el Grupo C, mismo en el que avanzaron a la etapa de eliminatoria directa tras derrotar a Costa Rica, Martinica e igualar contra El Salvador.

En los Cuartos de Final, México fue el encargado de eliminar a los ‘Ticos’ y los ‘Canaleros’ hicieron lo suyo frente al país invitado de Medio Oriente.

Entrevista exclusiva con Edson Álvarez previo a la Final de Copa Oro 2023

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Precio de los boletos para la Final de Copa Oro

Los boletos para la Gran Final de la Copa Oro ya se encuentran a la venta. Con varios precios disponibles, el costo más bajo para adquirir un boleto es de $125 dólares, es decir, poco más de $2,100 pesos mexicanos y alcanzan hasta los $505 dólares, más de 8 mil pesos mexicanos.

El partido entre México y Panamá, correspondiente a la Final de la Copa Oro, va a ser transmitido por TV Azteca. El encuentro lo vas a poder disfrutar mediante la señal de Azteca 7 y plataformas digitales de TV Azteca Deportes acompañado de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y David Medrano.

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