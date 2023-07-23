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Rumbo a París 2024: Titmus supera a Ledecky e impone récord mundial

En el Mundial de Natación 2023, la australiana Ariarne Titmus conquistó la medalla de oro tras superar a Katie Ledecky y Summer McIntosh en los 400m libres

Titmus supera a Ledecky en el Mundial de Natación 2023

Escrito por: Oscar Rodríguez

El Mundial de Natación 2023, el cual tuvo como sede Fukuoka, Japón, nos ha regalado historias que van a quedar marcadas por las leyendas de dicha disciplina.

Luego de que en la rama varonil Leon Marchand  batiera el récord mundial de Michael Phelps en la prueba de 400m estilo combinado, la final de los 400m libres femeninos no ha decepcionado y ha pasado a la historia como la posible carrera del siglo.

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Titmus supera a Ledecky y McIntosh

En la piscina de Fukuoka, Ariarne Titmus ha impuesto un nuevo récord del mundo con un tiempo de 3:55.38, dejando en el segundo puesto a Katie Ledecky (3:58.73) y en el tercer lugar a Erika Fairweather (3:59.59).

La australiana, Ariarne Titmus, campeona en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 en la misma prueba en la que se impuso este domingo 23 de julio, ha dejado atrás la marca mundial que le pertenecía a Summer McIntosh. La canadiense tenía el récord con un cronómetro de 3:56.08, tiempo que se encontraba vigente desde el pasado mes de marzo y que en el Mundial de Natación 2023, ha quedado en el cuatro puesto con un tiempo de 3:59.94.

A un año de los Juegos Olímpicos de París 2024, Ariarne Titmus y Katie Ledecky, multimedallistas en Tokyo 2020, han dejado viva una rivalidad en las piscinas junto a la canadiense, Summer McIntosh, quien próxima a cumplir 17 años de edad el 18 de agosto, solo ha participado en la justa internacional en una ocasión sin poder conseguir medalla para su país, no obstante, a su corta edad su nombre se encuentra escrito en los libros de récords mundiales.

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