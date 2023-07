Rumbo a París 2024: Titmus supera a Ledecky e impone récord mundial

El Mundial de Natación 2023, el cual tuvo como sede Fukuoka, Japón, nos ha regalado historias que van a quedar marcadas por las leyendas de dicha disciplina.

Luego de que en la rama varonil Leon Marchand batiera el récord mundial de Michael Phelps en la prueba de 400m estilo combinado, la final de los 400m libres femeninos no ha decepcionado y ha pasado a la historia como la posible carrera del siglo.

🥇🇦🇺 Ariarne TITMUS put on a show in the 400 Free!🥈🇺🇸Katie LEDECKY 🥉🇳🇿Erika FAIRWEATHER This if the first World Record of #AQUAFukuoka23 👇#swimming pic.twitter.com/rUOi3ZnUCD

— World Aquatics (@WorldAquatics) July 23, 2023