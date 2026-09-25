Guillermo Almada ya planea 3 bajas en el Club América para el Clausura 2027

Club América marcha como tercero de la tabla general del Apertura 2026, aunque tiene un partido pendiente. El conjunto azulcrema viene de sacarle un empate a Chivas en el Clásico Nacional gracias a un doblete de Miguel Borja, quien tiene un sueldo de 34 millones de pesos. Pero Guillermo Almada ya planea el Clausura 2027, torneo en el que tendrá 3 bajas.

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De acuerdo con información del portal Águilas Monumental, el uruguayo ya les puso el dedo a 3 futbolistas para que no continúen más en el equipo. Entre ellos están Alexis Gutiérrez, Víctor Dávila y Raúl Zúñiga, quien en este Apertura 2026 no fue inscrito por el entrenador y cuerpo técnico.

Alexis Gutiérrez sería uno de los 3 futbolistas que no entrarían en planes del uruguayo.|@alexisguty20

Las 3 posibles bajas del Club América

Alexis ha sido borrado por Almada de a poco, pues en este Apertura 2026 solo ha disputado 177 minutos en 5 partidos, de los cuales no registra goles ni asistencias. Además, desde la jornada 6 no ha jugado, por lo que es un hecho que no tiene cabida en la plantilla del uruguayo.

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Sus participaciones en la Liga BBVA MX fueron:



Querétaro : 12 minutos

: 12 minutos Atlante: 16 minutos

16 minutos Santos Laguna: 70 minutos

70 minutos Atlético de San Luis: 19 minutos

19 minutos Puebla: 61 minutos.

Víctor sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido del América contra FC Juárez, el 4 de marzo de 2026. Se estima que su tiempo de recuperación sea entre 8 y 10 meses, por lo que no fue registrado en este Apertura 2026. No obstante, tal parece que Almada no lo tiene contemplado para el siguiente torneo.

Por su parte, Zúñiga no fue contemplado para este Apertura 2026. Inclusive no fue registrado, ya que su plaza de extranjero fue utilizada para uno de los defensas que llegó al equipo. Desde la llegada de Almada al equipo salieron rumores de que el delantero no era de su agrado.